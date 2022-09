Rodolfo Carrión, ‘Felpudini’, lleva un tiempo fuera de la pantalla chica, pero está atento a las preferencias del público y destacó el ‘buen trabajo’ que hicieron Jorge Benavides y Carlos Álvarez en ‘El especial’ y dijo que ‘ambos son unos capos’ del humor . Además, contó que en breve grabará la película ‘Soy inocente’ y continúa enseñando teatro en los talleres de Efraín Aguilar en la sala ‘Jade’.

Rodolfo, se te ve bien como si por ti no pasaran los años...

Sí, me aplastas así y me sale juguito (ríe). Hago ejercicio todos los días en la mañana, camino mucho yo mismo me impongo mi rutina.

¿Extrañas la televisión?

Mucho, pero todavía no hay oportunidades. Probablemente el año que viene se arreglen las cosas porque al parecer los canales no quieren asumir a la gente de la tercera edad y tienen razón, están cuidándonos luego de la crisis que vivimos por esta pandemia.

¿Has visto que Jorge Benavides y Carlos Álvarez que se unieron para grabar ‘El Especial’?

Sí, espectacular. Me gustó muchísimo. Estaba muy bueno. El Perú necesita reír, estamos con tanto problema, peleándose como perros y gatos, tenemos que reírnos de algo, liberarnos. Después de la pandemia viene un problema tras otro. Necesitamos comedia, necesitamos risa. Muy bien, me encantó, ambos son unos capos del humor.

A don Guillermo Rossini le hicieron un homenaje en el programa de Andrés Hurtado, por sus 90 años, y ahí pedían que volviera el emblemático programa ‘Risas y salsa’ …

El tío Rossini es de una madera especial. Tiene un carisma, además de un don de gente. Lo amo mucho, lo quiero mucho. Es un ícono realmente para todas las generaciones y sería espectacular que volviera ‘Risas y Salsa’ con los que estamos o que se grabara un programa especial para el recuerdo.

Y ‘ revivir’ a ‘Felpudini’ , personaje que muchos recuerdan

Sí, de eso tengo la suerte. También quiero mucho a ‘Felpu’ y estoy agradecido con el público por sus infinitas muestras de cariño cada vez que me ven en la calle.

¿Cómo va la faceta de ‘teacher’?

Espectacular, enseñar es abrir la puerta para seguir aprendiendo. En realidad, los conocimientos que nosotros damos son nuestras experiencias a través de unos esquemas de la currícula, pero en realidad es redescubrir. La enseñanza del teatro es bien difícil, pero a través de la experiencia y aportes de mucha gente, estamos trabajando en una academia que ya tiene su primer fruto. El tercer ciclo hizo su obra que se llama ‘Espacia’. Así que aquí estamos en los talleres de actuación que promueve Efraín Aguilar en el teatro ‘Jade’ de Arenales.

No solo enseñas, también estás haciendo cine.

Sí, estamos haciendo la película que se llama ‘Soy inocente’…

Nos recuerda algo creo…

Sí, parece, pero no tiene nada que ver (con el tema político). Es una comedia muy buena, muy interesante. Está Pablito Ruiz, Yiddá Eslava, Edgar Vivar, Mariela Zanetti y Julián Zucchi. Es un grupo bastante simpático, bueno, nos vamos a grabar a Ica una semana completa. Creo que será un éxito, la película se va a estrenar el 15 o 18 de enero del próximo año . Estamos trabajando a full time porque las escenas son laboriosas.

¿Y qué papel haces?

Hago un personaje que se llama ‘Lagartija’, es un botones de un hotel, del que se quejan todos. Bueno la tienen que disfrutar, es bien simpática la comedia. Hace tiempo no había leído una comedia tan rápida. Vamos a ver qué resultado tiene.

¿Cuántas películas has hecho?

Varias. ‘Asu Mare’....

¿No te han llamado para hacer ‘Asu Mare 4′?

No, esto es así, se va dando en el camino.

