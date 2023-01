Rodolfo Carrión comentó que luego de la operación a la que se sometió para que le colocaran un stent en su corazón, tras sufrir un infarto del que no se percató, se siente como un ‘chico tico tico’ revitalizado y al pie del cañón . El actor es uno de los talentos que participa en la película ‘Soy inocente’ que se estrena este 19 de enero.

El susto que le diste a tus fans al revelarse que sufriste un infarto.

Sí, es verdad. Mira que si no voy al doctor a medirme la presión, ni enterado de que me había dado un infarto, pero ya me operaron y pusieron un stent en el corazón, así que ahora me siento como un ‘chico tico tico’, un ‘chico marshmallow’ que está siempre al pie del cañón. Así que aquí seguimos parados a mis casi 74 años (el 9 de abril es su cumpleaños) y contento por la oportunidad de hacer lo que me gusta, que es actuar. Ahora, en esta película ‘Soy inocente’ hago el rol del botones ‘Lagartija’ que no tiene nada que ver conmigo, solo por lo flaquito que soy.

No pierdes la chispa...

Nunca, la gente se acuerda de las cosas tristes de la vida, pero en realidad hay más cosas buenas que malas.

¿Y hay alguna oferta para volver a la TV?

Por el momento estoy en receso, porque todavía no me han llamado después de la pandemia, pero tengo una grabación el 30 de enero con un personaje nuevo, una tentativa nueva para los canales. Es tipo comedia, tipo ‘Al fondo hay sitio’, tipo serie. Vamos a ver si se realiza.

¿Con Jorge Benavides?

No, es serie esperemos que salga.

Rodolfo siempre sonríes y ves el lado positivo a la vida, ¿y el amor, hay alguna ilusión?

Yo estoy enamorado de toda mi gente, de todas mis alumnas en el sentido del amical para lo otro, ‘pichanguitas’ nada más.

SU PERSONAJE

Carrión también dio algunos alcances sobre su rol en la película ‘Soy Inocente’ de Julián Zucchi y Yiddá Eslava donde interpreta a un botones.

“Soy el botones ‘Lagartija’, pero yo de lagartija no tengo nada, solo que soy un poco flaquito”, dijo Rodolfo.

¿Y este personaje es el que va a desenlazar toda la historia?

Claro, es un personaje que está merodeando. Acá lo importante de todo, es el sistema de narración que han empleado en la película es bien puntual. Durante el desarrollo de la trama van dando datitos sueltos y todo va enredándose. Me encantó el sistema de narración que tiene, es muy especial, muy particular.