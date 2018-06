Rodolfo Gaitán Castro se pelea con Federico Salazar en vivo y le advierte que tendrá que pedirle disculpas

Rodolfo Gaitán Castro perdió los papeles. El cantante peruano se mostró indignado y sostuvo una acalorada conversación con el periodista Federico Salazar por el caso en el que se ve envuelto su hijo Piero Gaitán Castro, acusado de violación y sentenciado a 9 meses de prisión preventiva.

En entrevista con Primera Edición, Rodolfo Gaitán Castro negó que su hijo haya violado a la joven anfitriona de 23 años, quien denunció que Piero Gaitán Castro , junto con Javier Dulzaides López y Matheo Tessalio Nuñez Pérez, la drogaron y violentaron sexualmente en un departamento en Miraflores.

Rodolfo Gaitán Castro aseguró que fue Núñez quien subió a la habitación con la joven denunciante pero que no hubo violencia. "Javier y Piero escucharon algo pero no gritos ni nada extraño. Luego la pareja bajó y se retiraron", indicó. Esta versión se contradice con la de Núñez y con la de la víctima, quienes afirman que fue Piero Gaitán Castro quien estuvo con la joven en el cuarto.

Asimismo Rodolfo Gaitán Castro aseguró que la joven víctima está mintiendo y que el médico legista fue negligente al practicarle las pruebas, que finalmente resultaron positivas para violación. "Hay una población que defiende a las mujeres, peor en este caso están haciendo daño a mi hijo" , afirmó el cantante.

Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista llegó cuando Rodolfo Gaitán Castro se impacientó con Federico Salazar luego de que este le dijera que el 99.9% de las denuncias de violación eran verdaderas.



"Yo lo único que digo es que pónganse un poquito en el pellejo de un padre y en el pellejo de un niño, de un jovencito intachable que está pagando algo que no cometió. Pónganse en ese caso, qué Día del Padre he pasado ayer" , dijo Rodolfo Gaitán Castro tras perder la paciencia.

"Nosotros no tenemos que ponernos en ningún caso. Tenemos que hacer preguntas. Soy periodista y no tengo juicios a favor ni en contra" , dijo Federico Salazar luego de que Rodolfo Gaitán Castro le pidiera 'humanidad'.

"Vas a tener que pedir disculpas", arremetió Rodolfo Gaitán Castro contra Federico Salazar haciendo referencia a que le molestaba 'su tono de voz'. "No le voy a pedir ninguna disculpa porque yo no he dicho nada" , le contestó el periodista ya visiblemente indignado.

Rodolfo Gaitán Castro niega acusaciones de violación contra su hijo. Video: Primera Edición

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.