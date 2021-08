El cantautor ayacuchano, Rodolfo Gaitán Castro, reveló que sufrió una parálisis facial y este trance significó una dura experiencia en su vida, pues pasó a inicios de la pandemia por lo que su tratamiento para recuperarse se dilató, sin embargo hoy ya superó esa dolencia y está listo para subir al escenario este 4 de setiembre en la Estación de Barranco, donde presentará su show ‘Volver’.

Rodolfo, ¿cómo sigue tu salud, nos comentaron que sufriste una parálisis facial?

Sí, fue complicado ya que fue al inicio de la pandemia cuando todo el mundo estaba muy asustado y ningún médico quería atender presencialmente y en mi caso que se complicó ya que no solo era la parálisis facial si no que también sufrí de mucho dolor porque el nervio trigémino (que se encuentra en el rostro) al estar tan inflamado sufría un estrangulamiento al pasar por un orificio óseo que existe a la altura del cerebro lo cual me producía dolores increíbles de cabeza, oídos y muelas todos juntos que no me dejaron dormir una semana. Las medicinas que me recetaban los médicos no me ayudaban a calmar dicho dolor.

El proceso para curarte fue durísimo...

Básicamente tuve que curarme solo investigando mucho por Internet. Muchas veces me quedaba dormido por el cansancio, pero luego me despertaba por las pesadillas que me producía el dolor ya que cuando apoyaba mi cabeza el nervio se estrangulaba mucho más.. Sin embargo y a pesar de todo, me recuperé de la parálisis facial y de mis increíbles dolores en tiempo récord y mucho tuvo que ver mi fe total; Dios me curó y me salvó una vez más.

Ahora ya estás listo para volver al escenario...

Sí, felizmente todo se va reactivando de a pocos y yo estoy con más ánimos luego de superar la parálisis facial. Tengo el ánimo arriba y muchas ganas de reencontrarme con mi público. Voy a presentar un espectáculo con las canciones que los fans ya conocen este 4 de setiembre en ‘La Estación de Barranco’. El show se llama ‘Volver’, porque es lo que más anhelamos todos los artistas, volver a pisar un escenario sentir el aplauso del público, el aforo es limitado solo para 75 personas con mesas muy separadas y por supuesto se cumplirá con las medidas de bioseguridad. Esta pesadilla llamada coronavirus, sigue vigente no ha pasado y queda en nosotros cuidarnos, no bajar la guardia, hay que vacunarse para prevenir y no ver esos cuadros tan tristes que veíamos, cuando empezó todo esto, de muchos peruanos muriendo por este virus y la falta de oxígeno.