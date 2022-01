Alexandra Venturo sería la persona quien ha hecho olvidar a Rodrigo Cuba del escándalo que vivió con Melissa Paredes. La joven empresaria ya se encuentra en saliditas con el futbolista, luego que se difundieran imágenes juntos y se lanzaran indirectas en redes sociales. ¿Pero ya es consentida de la familia del ‘Gato’?

Todo parece indicar que sí, puesto que la mejor amiga de Natalie Vértiz no duda en comentar las fotografías de Rodrigo Cuba donde aparece junto a su padre Jorge Cuba, su hermano y su mamá.

“Hermosa familia”, fue lo que escribió Ale Venturo en dicha postal por Navidad y fue respondido inmediatamente por Rodrigo, quien no dudó en ponerle corazones y un emojis de amor.

MELISSA Y SU DIFÍCIL RELACIÓN CON FAMILIA DEL ‘GATO’ CUBA

En muchas ocasiones se habló de que Jorge Cuba, papá de Rodrigo Cuba, no se llevaba con Melissa Paredes. Es por ello que tras ocurrido el ampay de la modelo con el bailarín Anthony Aranda, ‘Don Gato’ salió al frente y arremetió.

“Como padre siempre he querido para mi hijo lo mejor y cuando me refiero a lo mejor es no llegar a estas situaciones como se llegó ahora. Yo como padre se lo dije a mi hijo, no lo presagiaba. Todos los casos de pareja que son de la farándula terminan así, casi todos. Fui muy cauto y en el caso de mi hijo, él tiene una conducta intachable. Esa fue mi recomendación: ‘Mira bien, piensa bien, recién la conoces, hace poco tiempo’”, reveló.