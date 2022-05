QUEDÓ AL DESCUBIERTO. En la última edición de su programa, Magaly Medina compartió un video donde se le escucha hablar a Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba, sobre Melissa Paredes. Al término de la entrevista al ‘Gato’, las cámaras de la ‘urraca’ no se apagaron y captaron el momento del ‘raje’ contra la modelo.

“ Voy a poner una parte donde cuando terminó la entrevista, las cámaras siguieron grabando y afloró una anécdota que contó Ale Venturo , que al parecer se la había contado el ‘Gato’. Melissa, parece que se alucina la figura de nuestra farándula dice que solía decirle al Gato que él debe estar agradecido por estar con ella porque era una reina de belleza, le decía ‘Yo soy Melissa Paredes”, dice la conductora de televisión antes de emitir las imágenes.

En el video compartido, se escucha a Ale Venturo pedirle a su novio Rodrigo Cuba que le cuente a la ‘urraca’ lo que le decía Melissa Paredes cuando estaba casada con él.

“ Yo soy Melissa Paredes, estás con Melissa Paredes, top model ¿no? Cómo te decía. Qué más quieres, estás con una top model, yo te sumo... Agradece, soy una reina de belleza” , precisó.

Magaly Medina admitió que esta revelación es una infidencia que se contó cuando los reflectores estuvieron “aparentemente apagados”.

Melissa Paredes al ‘Gato’ Cuba: “Agradece, soy una reina de Belleza” (Video: ATV)

HIJA DEL ‘GATO’ PIENSA QUE ALE ES UNA AMIGA

Magaly Medina se refirió a la polémica fotografía que se filtró, donde se ve que la hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes dormía sobre las piernas de Anthony Aranda. En ese momento, la conductora de TV contó lo que le dijo el popular ‘Gato’.

“ Él ha decidido no presentarle a su hijita a su novia. Para ella, es una amiga que viene, que está ahí. Ellos se miran de lejos, pero no se tocan, no se besan, no se muestran afecto para no confundir a la criatura. Me parece una actitud prudente, madura y que muestra equilibrio a la niña”, contó la conductora de ATV.