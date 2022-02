Ale Venturo revela desde cuándo está oficialmente con Rodrigo Cuba

Ale Venturo se abrió con Natalie Vértiz y reveló detalles del inicio de su relación con Rodrigo Cuba, luego del escándalo mediático en el que se vio involucrado el futbolista con su separación de Melissa Paredes, quien fue ampayada siéndole infiel con el bailarín Anthony Aranda.

En conversación con la conductora de Estás en Todas, la dueña de la Nevera Fit confesó que empezó a hablar con el popular ‘Gato’ desde la quincena de diciembre, después de su divorcio de la también actriz. Asimismo, comentó que tienen un mes de relación.

“Él mismo me lo advirtó, lo que se veía venir, pero él me dijo yo voy a estar contigo, te voy a cuidar. Me da seguridad más que nada porque me dijo ‘yo no me voy a esconder porque no estoy haciendo nada malo y tampoco eres alguien para esconder”, agregó.

VIVE SU AMOR SIN PROBLEMAS

Ale indicó que solo ella y Rodrigo Cuba saben cómo surgió su amor y que lo que más le enamoró es que es muy detallista con su hija, ya que cuando le lleva flores, también le regala arreglos a su pequeña. “Estoy viviendo mi amor con Rodrigo, no estoy haciéndole competencia a nadie, pero entiendo que se pueda prestar a malas interpretaciones y simplemente es cuestión de acostumbrarme a la situación”, acotó.

