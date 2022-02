Ale Venturo brindó su primera entrevista en televisión con su mejor amiga desde los 10 años, Natalie Vértiz. La empresaria contó cómo empezó su relación con Rodrigo Cuba, luego de su polémica separación de Melissa Paredes.

Según contó, todo inició cuando el popular ‘Gato’ la invitó a una parrillada. “Él ama hacer parrillas, solo comemos carnes y ensaladas, es uno de sus planes favoritos, fue un encuentro normal, yo me moría de roche”, dijo la rubia.

Asimismo comentó que a los pocos días de empezar a salir, Rodrigo Cuba le pidió visitar a su mamá. “Realmente me soprendió, me dijo qué chocolates le gustan a tu mamá. Fue a hablar con mi mamá, se abrió completamente con ella y yo que que lo que es es, no necesitas un tiempo de espera ni nada, o sea, no le voy a decir yo siento que eres para mí pero me vas a esperar seis meses”, indicó Ale.

Por otro lado reveló que cuando empezaron a conocerse, solo hablaban por WhatsApp e Instagram, porque el futbolista estaba concentrando. “Pensábamos demasiado parecido y cuando nos conocimos más, conocí a su mamá”, acotó la empresaria de la Nevera Fit.

“Estaba con su mamá en el Jockey haciendo unas compras navideñas y me dijo ‘te voy a recoger con mi mamá', yo estaba como un tomate de la verngueza, su tía también fue, yo dije ‘es ahora o nunca’ y entré al carro y de verdad me inspiró demasiada confianza, su mamá es súper linda, amorosa. Don Gato, mi tío Jorge de verdad es demasiado chévere, su hermano, todos súper cool. Él como yo, somos demasiado familiares, de hecho ya tuvimos la oportunidad de juntas a las dos familias”, reveló Ale Venturo.

VIVE SU AMOR SIN PROBLEMAS

Ale indicó que solo ella y Rodrigo Cuba saben cómo surgió su amor y que lo que más le enamoró es que es muy detallista con su hija, ya que cuando le lleva flores, también le regala arreglos a su pequeña. “Estoy viviendo mi amor con Rodrigo, no estoy haciéndole competencia a nadie, pero entiendo que se pueda prestar a malas interpretaciones y simplemente es cuestión de acostumbrarme a la situación”, acotó.

¿DESDE CUÁNDO ESTÁN ALE VENTURO Y EL GATO?

Ale Venturo reveló que sus conversaciones con el Gato Cuba comenzaron en quincena de diciembre pero están oficialmente hace un mes. Asimismo, reveló que el futbolista le advirtió que podría estar en el centro de la polémica por el escándalo que vivió con Melissa Paredes.

“Él mismo me lo advirtó, lo que se veía venir, pero él me dijo yo voy a estar contigo, te voy a cuidar. Me da seguridad más que nada porque me dijo ‘yo no me voy a esconder porque no estoy haciendo nada malo y tampoco eres alguien para esconder”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Yuca y Clara Seminara se enfrentan EN VIVO por primera vez y se dicen de todo: “¡No mientas!”

Hija de Vanessa Terkes se casó con su novia Ariana en Estados Unidos: “Demasiado feliz”

Magaly le dice ‘vagabundo’ a Roger del Águila: “De qué asilo de ancianos lo sacaron”