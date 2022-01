Ale Venturo ha saldado directamente a las primeras planas de los diarios y portales de espectáculos por su reciente relación con Rodrigo Cuba, quien recientemente se divorció de Melissa Paredes tras el escándalo por su ampay con Anthony Aranda.

Pero la empresaria y chef no es ajena a la farándula Chollywoodense. Hace cinco años se mostró en TV cuando inició un romance con Ernesto Jiménez, luego de terminar una tormentosa relación con la rubia Alejandra Baigorria.

En mayo de 2017 declaró sobre el excombatiente. “Dicen que es medio corazón duro pero conmigo no, al contrario, es súper amoroso, querendón, ha tenido detalles desde el día uno”, dijo la ahora saliente del ‘Gato’ Cuba.

En ese sentido, contó que Ernesto Jiménez le pidió su número y ella se lo dio así como a otros chicos reality, para que promocionen su negocio. “Me pidió mi número y me escribió para saber dónde quedaba, pero bien que sabía, me stalkeaba, likes y likes a fotos antogias y yo decía qué raro. Un día de la nada me escribió con una excusa y me invitó a comer”, dijo Ale Venturo.

Asimismo, aseguró que conoció a su padre y hermana y que lo admiraba mucho por su trato a las mujeres.

Sobre la pasada relación con Alejandra Baigorria, prefirió no opinar. “Yo no sé lo que haya pasado antes, eso es tema de ellos, respeto mucho tanto a Alejandra como a él y no tengo por qué meterme. Él me ha dicho que el tema está bien zanjado”, dijo hace cinco años.

ALE VENTURO FUE CHICA BADABUN PERUANA

Luego de su acercamiento a la farándula lorcha, Ale Venturo debutó como conductora del famoso programa Badabun, versión peruana, donde abordaba parejas en las calles para revisarles el celular en público y ponerlos en aprietos.

Ale Venturo es mejor amiga de Natalie Vértiz, fue pareja de Ernesto Jiménez y también debutó en la conducción como reportera de la versión peruana del popular programa mexicano Badabun, descubriendo infieles.

PAPÁ DE HIJA DE ALE VENTURO ES IGUALITO AL GATO

Amor y Fuego presentó imágenes del papá de la hijita de Ale Venturo acercándose a su edificio para recoger a la pequeña. Según se ve en el video, tiene un gran parecido con Rodrigo Cuba. Luego de retirarse del lugar, llegó la camioneta del futbolista, que ingresó directamente a la cochera.

Al rato, el papá de la pequeña regresó para dejarla pero solo se quedó en la puerta y a los minutos, el ‘Gato’ salió en su camioneta.

