¿OTRA INFIDELIDAD? El programa ‘Amor y Fuego’ habría puesto al descubierto a Rodrigo Cuba con un ampay al lado de una jovencita en Piura, a quien besa en el cuello, según las imágenes. Al respecto, el periodista Samuel Suárez se mostró sorprendido porque hasta el momento el futbolista no ha desmentido el video.

“Lo abordan y hasta el momento usted no ha posteado más que una publicidad, cuando realmente si tuviera la inocencia por delante ya hace rato hubiera salido a decir ‘no, ese no soy yo’, ‘yo no me he estado revolcando con nadie , ni he estado en situaciones comprometedoras’, pero no está pasando eso”, dijo.

Sin embargo, el creador de Instarándula pidió paciencia a sus ‘ratujas’ para esperar a ver las imágenes del magazine de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre antes de lapidarlo públicamente como infiel a su pareja Ale Venturo.

“Ellos han vendido esta promo que se ve contundente, esperaremos el programa para ver lo que sucede, pero sí me sorprende que si bien es cierto lo abordaron, hay una promoción al aire, él no se ha pronunciado en sus redes sociales a decir ‘no soy yo’, entonces claramente se ve a una persona abrazando a otra. Vamos a ver si se comprueba una infidelidad, hasta el perno el gato si se comprueba eso ”, puntualizó.

“¿Realmente el gato Cuba le ha sido infiel a Ale Venturo? Muchas personas se han sentido tocadas al ver esta promoción... Mucha gente me decía ‘le tenía fe al gato’, el saber que pueda convertirse en gato techero, seguramente muchas ratujas se decepcionen ”, agregó.

TROME | Samu comenta ampay de Rodrigo Cuba en Piura

EL SUPUESTO AMPAY DE RODRIGO CUBA

El programa ‘Amor y fuego’ emitió una promoción que pondría a Chollywood de cabeza. Rodrigo Cuba habría sido ampayado bailando y besando el cuello a una misteriosa chica en Piura, pese a que su novia Ale Venturo se encuentra en la dulce espera.

En las imágenes, el programa pone en signo de interrogación el nombre de Rodrigo Cuba, sin embargo, un reportero del programa de Rodrigo y Gigi lo encara y le pregunta directamente por el video en el que aparece bailando.