Valeria Florez y Andrea Arana criticaron al hermano de Rodrigo Cuba por haber usado sus redes sociales para referirse a Melissa Paredes y encender más la polémica, la misma que recientemente se ha visto reavivada por la orden para que ninguno de los padres se acerque a su hija de cuatro años.

Según Andrea, el mensaje de Jorge Alonso Cuba, en el que le contesta a un seguidor que le preguntó por su excuñada, era una indirecta para su hermano ya que resaltó la importancia de saber escoger una pareja. Además, la conductora le recomendó dejar de emitir pronunciamientos en sus redes sociales porque la situación es complicada de por sí.

“Si tú también estás sindicado como que la niña te tiene miedo, para qué seguir con este tipo de comentarios en redes. Si quieres hacer tu descargo, si quieres contestarle a ella, yo creo que debería ser de manera legal, ya no en redes”, acotó.

Por su parte, Valeria Flórez aseguró que ni el padre ni el hermano del Gato Cuba han aprendido la lección, porque siguen mandando indirectas a través de Instagram. “ No se han dado cuenta de la magnitud del problema y lo grave que es que ambos padres tienen orden de no estar cerca a la niña, es algo fuerte pero la familia continua lanzando indirectas. Si bien don Gato no lo hace con nombre y apellido, en el caso del hermano él sí está contestando un mensaje donde mencionan el nombre de la madre de su sobrina”, acotó.

En ese sentido, reconoció que Jorge Alonso Cuba puede estar frustrado por la reciente denuncia que presentó Melissa Paredes contra su padre, donde se detalla que la menor le tiene miedo. “ Que te sindiuen de algo tan fuerte como que la niña te tiene miedo y sobre todo cuando se viene arrastrando un episodio de algún tipo de violencia física contra la niña, debe ser duro para él si no es cierto, pero considero que ha debido de quedarse el margen y no contestar un mensaje donde le mencionan directamente a la mamá de su sobrina, ya pues... no han aprendido nada”, agregó.

Andrea Arana y Valeria Florez arremetieron contra el hermano del Gato Cuba por referirse a Melissa Paredes en su cuenta de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

Ricardo Morán: Declaran infundada su demanda para inscribir a sus hijos como peruanos en Reniec

Ver Univisión HD, los Premios Juventud 2022 en vivo: minuto a minuto del evento

Ángelo Fukuy: la vez que sac´cara por Dayanita, la leche de burra y ‘Hermanos Yaipén