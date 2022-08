Rodrigo Cuba reformuló la denuncia que le interpuso a Melissa Paredes hace varias semanas por chantaje y extorsión, luego que la actriz lo llamara de madrugada para reclamarle sobre un supuesto ataque a su hija de tan solo cuatro añitos.

Según Amor y Fuego, el futbolista modificó su acusación y ahora denuncia a su exesposa por violencia psicológica. “El día 13 de junio la demandada creo yo, llegó al nivel máximo de la violencia y maltrato psicológico. A la 1:05 de la madrugada recibí una llamada de la señora Paredes para denunciarme y señalarme de haber realizado actos contra la indemnidad sexual de nuestra hija, hecho que es falso y aberrante ”, dice el documento difundido por el programa de Rodrigo González.

En la denuncia, el ‘Gato’ Cuba aseguró haberse sentido muy afectado por la supuesta acusación de la exconductora de América Hoy. “ En la madrugada del 13 solo he sufrido, me he aterrado de que la demandada sea capaz de decir una aberración como la ya manifestada, y todo esto, para llegar a un fin: La variación de tenencia” , acotó el novio de Ale Venturo.

HIJA DE MELISSA Y RODRIGO HABLA DE SUS PADRES

El programa de Rodrigo González dio detalles del informe psicológico del Ministerio Público, el mismo que le practicaron a la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tras el escándalo por las acusaciones de su madre contra su padre.

Los especialistas le preguntaron a la niña con quién le gusta más estar y ella contestó que en primer lugar con su abuela paterna, en segundo lugar con su madre y en tercer lugar con su papá, el Gato Cuba. Además, asegura que sus dos papás ‘son buenos’ y que con Rodrigo ‘juega y hace tareas’ y con su madre ‘juega y ve televisión’.

Melissa Paredes fue consultada por Amor y Fuego sobre su terrible situación y ella se negó a contestar porque, supuestamente, la justicia se lo tiene prohibido. “Perdón pero no puedo hablar, tengo prohibido hablar”, le contestó a la reportera de Peluchín.

Por otro lado, el programa también intentó hablar con la madre de la actriz. Celia Rodríguez, quien aseguró que el momento para pronunciarse llegará. “Me encantaría contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo por el bien de mi nieta, no puedo. Me encantaría, va haber el momento, no te preocupes”, contestó.

Amor y Fuego reveló algunos detalles del informe del Ministerio Público sobre la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Niña dice que prefiere estar con su abuela, aunque asegura que sus padres son ‘buenos’.

