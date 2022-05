Este jueves el programa ‘Amor y fuego’ reveló detalles poco conocidos de la demanda de divorcio que Rodrigo ‘Gato’ Cuba había elaborado para enfrentar legalmente y separarse a Melissa Paredes tras su ampay con el Activador. Sin embargo, este documento quedó sin efecto porque el futbolista y la actriz llegaron a un acuerdo por el bienestar de su hija.

Según Peluchín, Rodrigo Cuba iba a demandar a Melissa Paredes por “conducta deshonrosa, injuria grave que hace insoportable la vida en común” y, además, la acusaba de ‘abandono de hogar’.

SE DESPERTARON EN LA MISMA CAMA

En la demanda, Rodrigo Cuba recuerda la vez que Melissa Paredes y algunos integrantes del programa de Gisela Valcárcel contrajeron Covid, lo que hizo encender las alarmas y obligó a ambos a dormir en cuartos separados.

“ El martes 19 de octubre, nos despertamos en la misma cama y mi aún esposa empezó su día recibiendo a su maquillista y personal de asesoramiento de imagen . Luego de ello estuvo ausente la mayor parte del día. Llegando a las 9:45 pm de la noche, aproximadamente”, señala Rodrigo Cuba.

Rodrigo Cuba cuenta que llegó al gimnasio e inició su rutina de entrenamiento a las 6:30 de la tarde, terminando a las 7:25 de la noche, por lo que procedió a llamar por teléfono a su esposa, según el chat de conversación.

“Me dijo que también estaba en el gimnasio, para terminar con un “no te vi” (… ) Mientras yo entrenaba a la misma hora mi aún esposa estaba a unos pisos más abajo con otra persona, con su pareja EXTRA MATRIMONIAL (amante), el señor Anthony Aranda, en su vehículo con actitudes cariñosas, de pareja, acariciándose y besándose por largos minutos 26 minutos”,

RODRIGO, VA A SALIR UN AMPAY

Mientras me encontraba con mi hija recibí una llamada de la demandada diciéndome: “ va salir un ampay” (...) Ante esto me quedé absorto y le dije que ella debía resolverlo, que yo no podía ya pensar más”,

Sobre el comunicado que emitió Melissa Paredes, Rodrigo Cuba dijo que ‘no es verdad, como se ha probado”. Mediante estas líneas, dice el futbolista, se enteró que había finalizado su matrimonio.

“ 7:23 p.m. bajan del auto juntos, arreglándose la demandada su prenda íntima. 9:31, mi esposa deja a su pareja extramatrimonial y vuelven a besarse y luego regresó a nuestra casa. Ese día mi matrimonio se acabó”, se agrega en el documento.

