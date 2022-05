Magaly Medina reveló un extracto de la entrevista exclusiva que le brindó Rodrigo Cuba la mañana de este viernes. En sus inéditas declaraciones, el popular ‘Gato’ desmintió a Melissa Paredes, cuando la actriz aseguró que pagaba la mitad de todos los gastos en su matrimonio con el futbolista.

“Yo me encargaba de pagar la empleada, de mantener la casa... infinidad de cosas. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras” , le confesó el pelotero a la urraca.

En ese sentido aseguró que Melissa Paredes no pagaba ni su celular. “No pagaba ni su teléfono, no pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro ni el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina de su carro eso sí”, dijo Rodrigo Cuba en la entrevista.

Además, el ‘Gato’ confesó que cuando salió el ampay con Anthony Aranda dedició ponerle el parche a su aún esposa. “A raiz de todo esto es cuando yo le digo, ‘empiezas a pagar todas tus cosas, empiezas a pagar la mitad de la luz, la mitad del condominio, empiezas a pagar la mitad de las cuentas como corresponde. Lo primero que hice fue cancelar el adicional de mi tarjeta de crédito”, aseveró el futbolista.

Magaly Medina se mostró sorprendida con las declaraciones de Rodrigo Cuba. “ Dónde está tu gran empoderamiento de que yo me pagaba todo , se acuerdan la vez pasada cuando dijo ‘yo nunca he necesitado que nadie me engria, que nadie me dé nada, siempre ha sido todo mitad y mitad’ ¿y? tanto que me sentí tan mal, a mí que mi marido me paga todo, dije qué empoderada esta mujer, qué independiente, pero no”, comentó la urraca.

Rodrigo Cuba confesó que una vez que salió a la luz el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda decidió dejarle de pagar las cuentas a Melissa Paredes.

MAGALY ANUNCIA ENTREVISTA CON EL GATO CUBA

Rodrigo Cuba se cansó de los dimes y diretes con Melissa Paredes luego que la actriz le pidiera una variación en la tenencia compartida de su menor hija. Es así que, luego que su abogada se presentara en varios programas de espectáculos, el popular ‘Gato’ decidió romper su silencio y le brindó una exclusiva entrevista a Magaly Medina.

Según comentó la urraca al inicio de su programa de este viernes, conversó largamente con el futbolista esta mañana y transmitirá la entrevista este lunes. “ Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo aseguró que la entrevista promete ya que todos hemos escuchado hasta el cansancio la versión de Melissa Paredes. “Al Gato no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo, me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, sincero, me parecio honesto” , anunció Magaly.

Finalmente, Magaly Medina indicó que también conversó con la novia de Rodrigo Cuba, Ale Venturo, y tuvo lindas palabras para con la empresaria. “Me pareció en persona una chica muy guapa, inteligente, tranquila”, aseguró la urraca emocionada.

