Rodrigo Cuba reveló que planea disfrazarse de Papá Noel para sorprender a la pequeña hija que tiene con Melissa Paredes, estas fiestas de Navidad. El futbolista conversó con Ivana Yturbe para En Boca de Todos y manifestó qué tiene planeado para estas fiestas de fin de año.

El exdefensor de Universitario y Alianza Lima participó en un divertido segmento para el conocido programa de las tardes y contó un poco de su vida personal, tras las preguntas de la esposa de su amigo Beto da Silva.

“Mía es niña y como todo niño tiene la ilusión de ver a Papa Noel y por ahí va la sorpresa de poder disfrazarme, ojalá no vea este reportaje y si se arruina la sorpresa es tu culpa”, expresó Cuba.

Al ser consultado sobre que espera pedir para esta Navidad, el futbolista respondió que mucha tranquilidad ‘para poder tener momentos para disfrutar con su hija y su familia’.

RODRIGO CUBA, UNO DE LOS POCOS AMIGOS QUE IVANA DEJA JUNTARSE CON BETO

Durante la entrevista, Ivana Yturbe afirmó que Rodrigo Cuba es de los pocos amigos con los que deja juntarse a Beto da Silva. “Eres el único, bueno, de los pocos amigos con los que se puede juntar Beto, porque Beto no tiene amigos y menos amigas, porque yo siempre me he dado cuenta que tú eres un chico muy tranquilo”, expresó ‘La Princesa Inca’.

Al respecto, ‘El Gato’ Rodrigo Cuba afirmó que también considera a Beto da Silva e Ivana Yturbe buenos amigos. “Si no no estaría aquí (en la entrevista)”, manifestó.

