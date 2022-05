¡UY! Rodrigo Cuba reveló que le expresó su “incomodidad” a Melissa Paredes luego que el ‘Activador’ se quejara en redes sociales porque no le firmó el permiso a Mía para que puedan viajar a Disney.

En marzo, Anthony Aranda aseguró que él sí había invitado a Melissa y su hija a un viaje, pero que al final no se pudo concretar. “Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero bueno, ya habrá oportunidad”, dijo en aquel momento.

Sobre ello, el ‘Gato’ Cuba indicó que habló con Melissa Paredes. “Se conversó el tema y obviamente le expresé mi incomodidad a Melissa y creo que quedó claro que al final los papás somos nosotros y nadie más”, enfatizó.

‘Gato’ Cuba tras queja del ‘Activador’ por permiso de su hija: “Terceros sobran”

El futbolista remarcó que en una relación dividida los temas de los hijos solo deben ser tocados por la madre y el padre. “Terceros sobran. Y así tiene que ser en todas las situaciones donde hayan un papá una mamá y una niña de por medio ”, agregó.

No obstante, aclaró que no le molesta que su hija pase tiempo con el bailarín. “Yo creo que mientras que mi hija esté tranquila y sana, y no represente una amenaza para ella, y pase tiempo con su mamá, yo no tengo problema”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Ethel Pozo tuvo reencuentro con Melissa Paredes, pero choteó al “Activador”: “Me lo presentó, pero ni le hablé”

Jefferson Farfán y la alarmante confesión a su amigo: “Tengo la rodilla partida”

Rodrigo González tilda de ‘huachafa’ a Nataniel Sánchez por su acento español: “Tiene falta de identidad”