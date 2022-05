Rodrigo Cuba habló con Magaly Medina sobre lo que sucedió antes y después del ampay de Melissa Paredes. El jugador dijo que la actriz prendía que él se vaya de la casa y él la enfrentó recordándole como la pasó cuando ella se contagió de Covid.

“No sí pena o lastima por como una persona podría ser tan egoísta y tirar su familia a la basura por un momento así (...) cuando pasó esa noche lo primero y único que pensé fue en mi hija, ahora que va a pasar”, comentó Gato Cuba.

Rodrigo Cuba cuenta cómo enfrentó a Melissa Paredes tras ampay - (Video: ATV)

RODRIGO SACÓ LAS GARRAS

Rodrigo Cuba dijo Melissa Paredes pretendía que él se fuera de la casa tras el ampay ‘como si hubiera hecho algo’. El futbolista se sorprendió y la encaró porque, ella lo mandó a dormir al cuarto de su hija.

El ‘Gato’ no aceptó el pedio de Melissa Paredes y la enfrentó recordándole que ella y el Activador se habían contagiado a la misma vez de coronavirus, a fines de setiembre de 2021.

“Ya me sacrifiqué suficiente por tu contagio. Ya entendí por qué tu contagio, no me parece justo”, dijo Rodrigo Cuba, generando la risa de Magaly Medina.

