Rodrigo Cuba se cansó de los dimes y diretes con Melissa Paredes luego que la actriz le pidiera una variación en la tenencia compartida de su menor hija. Es así que, luego que su abogada se presentara en varios programas de espectáculos, el popular ‘Gato’ decidió romper su silencio y le brindó una exclusiva entrevista a Magaly Medina.

Según comentó la urraca al inicio de su programa de este viernes, conversó largamente con el futbolista esta mañana y transmitirá la entrevista este lunes. “ Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo aseguró que la entrevista promete ya que todos hemos escuchado hasta el cansancio la versión de Melissa Paredes. “Al Gato no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo, me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar . Habla muy bien, se expresa bien, sincero, me parecio honesto” , anunció Magaly.

Finalmente, Magaly Medina indicó que también conversó con la novia de Rodrigo Cuba, Ale Venturo, y tuvo lindas palabras para con la empresaria. “Me pareció en persona una chica muy guapa, inteligente, tranquila”, aseguró la urraca emocionada.

Rodrigo Cuba decidió romper su silencio y le dio una exclusiva entrevista a Magaly Medina, luego de no llegar a un nuevo acuerdo con Melissa Paredes, quien pide la tenencia de su hijita.

RODRIGO CUBA Y SU NOBLE MENSAJE A MELISSA PAREDES

Rodrigo Cuba busca llegar a un acuerdo con Melissa Paredes por el régimen de visitas a su hija en aras de la tenencia compartida que se firmó. La abogada del futbolista, Lady Peña, se presentó en el programa de Magaly TV La Firme el pasado jueves para dar más detalles sobre el tema.

La letrada aseguró que la modelo busca otra vez conciliar para variar la tenencia que se tiene con respecto a su hija y que incluso al lograrse una tenencia monoparental podría pedir una pensión alimentaria.

“Yo no te puede decir cuál es el trasfondo de ella, pero sí te puedo decir que la madre que ejerce la tenencia es aquella que puede pedir un tema (pensión) alimentaria . ¿Cómo lo veo yo? Vemos que hay una niña que está bien, que pasa 50% con su mamá que la quiere y 50% con su papá que la quiere”, dijo.

La abogada dejó en claro que su patrocinado Rodrigo Cuba no busca pelear ni entrar en disputa con su exesposa Melissa Paredes, sino que se llegue a un acuerdo por el bienestar de la pequeña.

“Nunca ha sido nuestra intención exponerla, siempre nos negamos a cualquier tipo de entrevista, pero en este momento me parece que ha sido lo correcto, que el señor Rodrigo Cuba siempre ha tenido la mejor voluntad con la señora Melissa Paredes, siempre ha buscado tener una buena relación ”, precisó.

Al respecto, Magaly Medina leyó un párrafo de la carta notaria que le envió el pelotero a la actriz. “Sí, se nota, en esta carta notarial le dice “que tu vida sea exitosa porque tu éxito es el éxito de nuestra hija, espero lo puedas entender” . Me parece de lo más civilizado que he escuchado entre tantas parejas divorciadas”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo Cuba y su mensaje a Melissa Paredes: “Tu éxito es el éxito de nuestra hija”

El ‘Gato’ Cuba se arrepintió de demandar a Melissa: “El día del ampay, despertamos en la misma cama”

Janet Barboza y Ethel Pozo se enfrentan por Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Nadie pide un sol”