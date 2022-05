¡SE PRENDIÓ TODO! Salió el avance de la entrevista de Magaly Medina a Rodrigo ‘Gato’ Cuba en la que revela algunos detalles poco conocidos de lo que fue su matrimonio con Melissa Paredes y que terminó tras su ampay con Anthony Aranda.

En el avance Rodrigo Cuba llama egoísta a Melissa Paredes y la acusa de ‘tirar a la basura a su familia por un momento así' , en referencia a sus encuentros con el bailarín ‘Activador’.

“Dormimos en la misma cama, hasta el día del ampay hemos dormido en la misma cama”, agrega el Gato Cuba, en sus declaraciones.

Además, en este polémico avance de la entrevista de Magaly, Rodrigo Cuba dice que ‘le pidió perdón para volver’. La conversación completa se emitirá este lunes a las 9:45 pm., por ATV.

Rodrigo Cuba revela detalles jamás contados: Melissa Paredes me pidió perdón para volver (Video: ATV)

MAGALY QUEDÓ SORPRENDIDA

Asimismo aseguró que la entrevista promete ya que todos hemos escuchado hasta el cansancio la versión de Melissa Paredes.

“Al Gato no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo, me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, sincero, me parecio honesto” , anunció Magaly.

