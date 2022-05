¡FUEGO! Rodrigo Cuba reveló que Melissa Paredes le pidió perdón y le pidió intentarlo a los dos días de ser ampayada con el ‘Activador’. Según el ‘Gato’, la exconductora quería intentar otra vez su relación.

“En su momento a mí me pidió perdón a los dos días del ampay (…) Me pidió perdón para volver y que quería intentarlo y de ahí me voy a concentrar”, manifestó.

Además, el Gato Cuba manifestó que Melissa Paredes se cambió de número de celular para hablar con él e insistirle para hacer “borrón y cuenta nueva”. “Me pone: “Hola, guapo” (…) quiero recuperar a mi familia”, agregó.

Melissa Paredes le pidió a Rodrigo Cuba que saque su comunicado, según el mismo futbolista

El jugador de fútbol también contó que Melissa Paredes le pidió que retire su comunicado tras sus declaraciones en ‘América Hoy’. Según detalló, la expresentadora le dijo que la había afectado en su trabajo.

Tras el ampay, Rodrigo Cuba emitió un único pronunciamiento donde negó que su relación haya estado pasando por una crisis.

“El día de hoy (miércoles 20) he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación y solo puedo decirle que la he amado, respetado y procurado como es y fue mi compromiso de vida al unirnos en matrimonio”, escribió.

