Gigi Mitre y Rodrigo González no dudaron en comentar el polémico ampay que protagonizó Rodrigo Cuba la noche del pasado viernes en Piura, donde fue captado muy cariñoso con una joven desconocida, pese a estar próximo a convertirse en padre con su novia, la empresaria Ale Venturo.

La conductora de Amor y Fuego anunció que tienen más datos en torno al caso y que inclusive ya tienen identificada a la mujer que acompaña al popular Gato. “Tenemos identificada a la chica, pero estamos trabajando en ello, no es su prima”, aclaró.

Asimismo, le lanzó una recomendación a Ale Venturo. “Yo veo las imágenes de mi novio, del futuro padre de mi hijo, bailando así con una extraña, porque ya sabemos que no es la prima, y lo mando a rodar, que se vaya a otro techo. Me parece poco inteligente, sabe que todo el mundo tiene celular y que él está en la coyuntura”, indicó.

Por su parte, el popular Peluchín consideró que no tuvo compasión de la rubia. “Ya si no te da la cabeza, que te dé el corazón. Venía de perder 3 a 0, venía de un encuentro con su hija, tiene motivos para celebrar, sí, pero qué haces bailando de esa manera, encapuchado, acercándote de esa forma. Sí, es cierto, no la estás besando en la boca, pero si alguien se le acerca así a mi novio sin estar embarazada, le falta pista para correr”, comentó el conductor.

Finalmente, aseguró que el comportamiento de Rodrigo Cuba es el de alguien que se cree con impunidad. “Ya tuvo lo que quiso, piensa que la tiene librada, que puede hacer lo que quiera y la gente igual lo quiere, lo apoya, igual que Melissa, la inescrupulosa. Ahí está el verdadero Gato, no el que con ayuda de su papi nos ha intentado hacer creer para conseguir ciertas exclusivas que lo ayuden en su camino, que nunca se cuetiona”, dijo indignado Rodrigo González.

