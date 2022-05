¿SACÓ LOS PIES DEL PLATO? Rodrigo Cuba habría estado saliendo con otra mujer mientras estaba casado con Melissa Paredes, según la madre de la modelo. En un enlace EN VIVO con ‘América Hoy’, Celia Rodríguez señaló que el futbolista tuvo suerte en que no saliera en un ampay como su hija.

“ La otra persona también estaba haciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente, y seguro jamás va a salir, vas a ver que algún día se va a salir la verdad ”, arremetió.

Luego que Janet Barboza pusiera en duda sus palabras, Doña Celia ‘disparó' contra la rulitos por no creerle. “ Tú nunca escuchas nada para el otro lado, crees en él, todo está bien para él, el otro lado sí comparte con la niña ”, dijo.

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 7

Asimismo, la mamá de Melissa Paredes defendió a ‘capa y espada’ al bailarín Anthony Aranda al asegurar que no es el “malo de la película”, como según dijo, se le quiere catalogar.

DOÑA CELIA DENUNCIA DISCRIMINACIÓN

Celia Rodríguez también señaló que su hija Melissa Paredes y su familia son víctimas de discriminación, al asegurar que el ‘Gato’ Cuba le dio un mejor estatus social.

“ Como no somos poderosos, no tenemos dinero, venimos de Ventanilla, no tenemos allegados para que nos manden las cosas, entonces todos somos culpables , como siempre, nosotros somos los menos. Es discriminación, lo hacen en redes, que mi hija ahora tiene otra vida, que él la sacó de no sé donde”, puntualizó.