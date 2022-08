El hermano de Rodrigo Cuba, Jorge Alonso Cuba, fue duramente criticado por las conductoras de ‘Un día en el mall’, luego que el periodista deportivo usara su caja de preguntas de Instagram para hablar sobre su sobrina, hija del ‘Gato’ y de Melissa Paredes.

Todo comenzó cuando el hermano del Gato fue consultado por sus seguidores sobre su relación con el futbolista. “Es mi mejor amigo, confidente, consejero, el mejor hermano que me pudo tocar” , contestó en sus historias de IG. Asimismo, le preguntaron cómo está su sobrina de tan solo 4 añitos, que actualmente está alejada de sus padres por orden juficial.

“Es una niña feliz” , respondió Jorge Alonso Cuba, quien también acotó que lleva una buena relación con Ale Venturo, novia de su hermano.

“Se me hace que él quiere ser influencer o quiere tener una comunidad en redes”, dijo Andrea Arana indignada puesto que se atrevió a mencionar a su sobrina pese a la complicada situación que vive su familia, en medio de graves acusaciones en agravio de la menor. “Hay que tener muchísismo cuidado, nadie le quita a la familia del Gato que lo quieran defender, pero estamos hablando de una pequeña que no usa redes sociales, sus padres están separados y tú te tomas la libertad de responder este tipo de preguntas. Hasta se da a entender que la niña ahora es feliz porque está con la abuela. Creo que debería limitarse a no contestar nada referente al tema porque pra esto están los padres, lo único que hace es meter más leña al fuego y exponer a la pequeña”, dijo la conductora de ‘Un día en el mall’.

Por su parte, Valeria Florez también le pidió más criterio a Jorge Alonso Cuba y aseguró que los únicos que pueden hablar de su hija con Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. “Hay que tener más cuidado y respeto porque se presta a que la gente comente ‘oye, es una persona que ha sido tildada de tal situación por la mamá de la niña y de pronto se cree con toda la libertad de exponerla en redes”, acotó la Miss Perú.

Finalmente, aseguró que quizá quiere llamar más gente a su red social. “En los cuatro años anteriores de la pequeña no habíamos oído hablar de él, no había más exposición pero ahora justo, cuando las papas queman, quiere hacerse de influencer. Me parece un mal momento y una falta de criterio”, indicó indignada.

Jorge Alonso Cuba aseguró que sobrina es una ‘niña feliz’, luego de haber sido separada de sus padres, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Valeria Florez no se contuvo y lo criticó duramente.

