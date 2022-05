La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, confesó EN VIVO que el político Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, la contactó mediante Brunella Horna para agradecerle por la opinión positiva que ha tenido sobre su hijo y en contra de Melissa Paredes. Esto se da luego que Ethel Pozo revelara terminó la amistad con el futbolista.

“ Don Jorge Cuba me llamó por teléfono, yo no he hablado con Rodrigo, me llamó para agradecerme porque estoy hablando de una forma objetiva y yo palabras textuales lo dije y lo tengo grabado. Le dije que no tenía por qué agradecerme nada porque mi premisa toda la vida durante mis 24 años de carrera ha sido siempre hablar con la verdad y se ganan muchos anticuerpos ”, dijo.

Según dijo la popular ‘rulitos’, durante su trayectoria se ha ganado los anticuerpos de varios personajes de la farándula por ser directa. Además, deslizó que ‘Don Gato’ le compartió una fotografía, pero evitó dar más detalles.

Janet Barboza cuenta que Jorge Cuba la llamó por teléfono

ETHEL POZO MOLESTA CON EL ‘GATO’ CUBA

Por su parte, Ethel Pozo expresó su disconformidad por la actitud de Rodrigo Cuba al quitarle la palabra desde el último viernes 20 de mayo. Cuestionó que haya preferido contactarse con Janet Barboza que con ella.

“ No te parece sospechoso que Rodrigo Cuba sea cercano a mí, a mi entorno, a mi novio y que ahora que soy objetiva y entrevisto a su exmujer te llame a ti sin nunca ser tu amiga. Ya no quiere hablar conmigo, quizás son una indeseable para él”, le dijo Ethel a Janet.