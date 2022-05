La entrevista que brindó Rodrigo Cuba a Magaly TV, la Firme continúa dando que hablar. En esta segunda parte, Magaly Medina le preguntó si una vez enterado del ampay tuvo ganas ‘de pegarle un sopapo’.

“¿Cuándo te enteras del ampay, en algún momento se te pasó por la cabeza ir a buscar a este bailarín, ir a hablar, a pegarle un sopapo, no sé?”, le preguntó ‘la Urraca’ al futbolista.

Muy tranquilo, Cuba afirmó que no. “La verdad que no siempre he pensado que tú puedes tener las tentaciones que puedas tener, depende de cada uno si realmente permite. Acá la que permitió que las cosas pasaran fue ella”, respondió.

TROME | La respuesta del 'Gato' Cuba si quiso reclamar al Activador (Magaly TV)

