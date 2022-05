Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para referirse a la entrevista que Ethel Pozo le hizo a Melissa Paredes en medio del proceso de conciliación que tiene la exconductora con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Medina indicó que la conductora de “América Hoy” no manejó con objetividad la entrevista, pese a que hizo alarde de sus estudios en la universidad.

“No tienen credibilidad (las conductoras de ‘América Hoy’). Un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra. Aprendan un poco que aquí vamos a darle una clase maestra para las post graduadas, 5 años en la universidad y no aprendiste nada”, sentenció Magaly.

La conductora de ATV insistió que la hija de Gisela Valcárcel estudió en la universidad, pero su preparación no se ve reflejada en su trabajo televisivo.

“Mucha universidad pero nada. Yo desgraciadamente no pude terminar mi carrera, pero desde los 8 años en que agarré un libro, yo soy una autodidacta y he aprendido en la calle y de cada periodista que me tocó como jefe o como colega. De ahí aprendí todo lo que les doy (en su programa)”, señaló.

“Soy periodista desde la médula y nadie me va a quitar eso porque me lo he ganado. Antes que esto sea un profesión, el periodismo era un oficio y no se enseñaba en las universidades”, sentenció.

Melissa Paredes explicó lo que quiere con nueva conciliación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba

Melissa Paredes conversó con Ethel Pozo de “América hoy” y se animó a explicar qué es lo que realmente quería al presentar una nueva conciliación a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, caso que hoy se ha convertido en un escándalo mediático.

“Él quiere que la gente crea que yo estoy pidiendo variación de tenencia por plata, cosa que es falso. En el documento de conciliación que yo he mandado, allí especifico bien claro... Dice que no habrá variación sobre el tema de pensión de alimentos, aun así, todos dan a entender como que es por eso (por dinero)”, señaló.

Melisa Paredes dice que la tratan de invalidar como madre

Melissa Paredes negó que quisiera tener a su hija de forma exclusiva, aseguró que está abierta a compartir con Rodrigo la tenencia, pero desea estar con ella los días escolares.

“Yo dije que los cinco días de escolaridad me gustaría, como el régimen de todos los niños que están con sus madres, que se levantan, desayunan, hace todo lo que la mamá dice. Toda la vida ha sido así en casa, es verdad, que yo trabajaba y yo le decía: ‘Rodrigo ya la bañaste y Rodrigo lo otro’. Una mujer se encarga de toda la casa”, explicó.

“Dije que me gustaría que (su hija) tenga su horario y que Rodrigo venga todo el día, si quiere a llevársela a su casa, decir: ‘Oye Meli quiero llevarme para comerme un helado, la voy a sacar al cine, a jugar’. Lo que sea, a lo que él quiera y encima tener los fines de semana con ella y si no pudiera, se le cambia por otros dos días”, añadió.

