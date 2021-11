Rodrigo Cuba está más feliz que nunca luego de conciliar con Melissa Paredes tras su separación y obtener la tenencia compartida de su menor hija con la actriz. A través de sus redes sociales, agradeció a su familia y a las personas que lo apoyaron en el escandaloso proceso.

Sin embargo, recientemente subió unas historias a su cuenta oficial de Instagram donde se ve a un conocido barbero cortándole el cabello mientras suena una peculiar canción de fondo. “¿Dime por qué no te devolviste? Le dije a Dios: “líbrame del mal” y quedé soltero. Si fueras la vida pues me muero. Escuché un disque “yo lo recupero”. Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero”, dice la letra del tema.

En otra de sus historias, se ve cómo quedó el ‘Gato’ con su nuevo look y mostró el tatuaje que se hizo en honor a su hijita, el mismo que lleva su nombre.

RODRIGO CUBA Y MELISSA PAREDES CONCILIAN

La tarde del último jueves, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba finalmente llegaron a un acuerdo por el bien de su menor hija, luego de separarse tras el ampay que le sacó Magaly Medina a la actriz junto con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda.

Según indicaron los abogados de ambos, acordaron la tenencia compartida de la menor, es decir, cada uno pasará con ella tres días y medio. Asimismo, quedaron en que los gastos de educación de la pequeña serán divididos en partes iguales.

