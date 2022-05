Melissa Paredes confirmó las declaraciones de Rodrigo Cuba respecto a que pensaron en tener otro hijo. En una entrevista con Ethel Pozo, la modelo se sinceró al revelar que incluso después del ampay con Anthony Aranda, el ‘Gato y ella eran “mejores amigos”.

“Nadie quiere que su matrimonio se acabe. No es algo que tú quieras. Cuántas veces intentamos, fue trabajo de ambos, de su parte y de mi parte. Lo intentamos muchas veces, hasta pensamos en procrear y que eso nos una más , el error que muchas veces las parejas cometen, pero lo que no es no es ”, dijo.

Asimismo, Melissa Paredes le preguntó a Ethel Pozo si realmente ha visto sufrir a Rodrigo Cuba porque solo ha compartido “desgarradores” comunicados. Sin embargo, la exconductora de ‘América Hoy’ resaltó que su matrimonio terminó en buenos términos.

Ethel Pozo dice que Rodrigo Cuba amaba a Melissa Paredes

“Cuando un matrimonio está mal, las parejas deben saber que siempre intentan que eso se reavive, que otra vez vuelva el amor y la pasión, todas esas cosas bonitas. Hasta hace poco nosotros llevamos una gran amistad. Fuimos los mejores amigos, según en mi mente, antes y después del ampay ”, sentenció.

MELISSA CUENTA QUE SÍ DORMÍA CON RODRIGO

Asimismo, Melissa Paredes señaló que después del ampay con Anthony Aranda dormía junto a su exesposo Rodrigo Cuba, pero distanciados, sin caricias ni besos.

“ Después del ampay hablábamos normal como si nada hubiera pasado . Dormimos juntos hasta después del ampay, porque Mía dormía con nosotros en el medio, éramos mi hija, Rodrigo y yo. Es poco creíble la relación de amigos y padres que decidimos tener. Nunca hubo gritos y esas cosas de pareja”, señaló.