La psicóloga de ‘América Hoy’, Lizbeth Cueva, se presentó como invitada en el magazine matutino para hablar sobre el caso mediática entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, sin embargo, sorprendió a todo el set cuando anunció que ya no hablaría más sobre el tema.

Lizbeth Cueva dejó en claro que priorizará la salud mental de la hija de la actriz con el futbolista, pues según dijo, cuando sea adulto crecerá con un resentimiento hacia uno de sus padres y no quiere contribuir con eso.

“Quiero decir algo con mucho cariño y respeto, yo la verdad siempre voy a estar al lado de los niños, yo no quisiera ya entrar en este análisis como especialista porque yo pienso en el futuro de una niña. Yo no quiero sumarme a que una niña odie a su madre o a su padre, eso no me parece porque le va a afectar a ella de adulto, un adulto que vive odiando, es uno que sufre y no es feliz”, precisó.

En esa línea, la terapeuta remarcó que los programas de televisión y los medios de comunicación no son los responsables del conflicto entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, pues solo informan. “Son los padres los responsables”, advirtió.

Psicóloga se niega a hablar de caso Rodrigo Cuba y Melissa Paredes