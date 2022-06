Nuevo escándalo. El programa ‘Amor y fuego’ reveló una declaración de la nana de la hija de Ale Ventura, quien, aparentemente, estaría siendo obligada a firmar un documento para dejar bien parado a Rodrigo Cuba, actual pareja de la rubia.

Después de que el padre de la hija revelara que se enteró de detalles de cómo su hija convive con Rodrigo Cuba por declaraciones que le hizo la nana Francisca, ahora ella sale a hablar y a contar que estaría siendo chantajeada.

TROME - Declaraciones de la nana de la hija de Ale Venturo (Video: Willax TV)

PREOCUPANTES DECLARACIONES

Según el avance de ‘Amor y fuego’, la trabajadora del hogar de Ale Venturo fue llevada contra su voluntad hasta la casa del Gato Cuba para que la hagan firmar un papel donde quede limpia’.

Además, Francisca dijo que la estarían reteniendo y el objetivo de esta medida sería que no hable más con Daniel, el padre de la hija de Ale Venturo.

“Me chantajeó diciendo que tengo que firmar para que me quede limpia y si no firmo igual quedo mal con el joven Rodrigo. Me quieren hacer firmar un papel para mentir al joven Daniel (papá de la hija de Ale Venturo), para que quede mal. Sí (está encerrada), no puedo salir”, se le escucha decir a la trabajadora del hogar.

