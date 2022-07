¡SE FILTRAN MÁS DETALLES! Rodrigo Cuba no quiso ver el video de su hija contándole a su mamá, Melissa Paredes, lo que le pasó, así lo dio a conocer la modelo en una conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre de ‘Amor y Fuego’.

Este hecho fue cuestionado por Peluchín, ya que él considera que un padre en esa situación buscaría esclarecer los hechos y en qué situación su hija narra este episodio.

“Ni siquiera su padre ha querido ver este material. Digo si a mí la mamá de mi hija me llama y me pregunta (…) Yo le digo, primero que no entiendo por qué (dice eso) y segundo quiero verlo (el video), de qué manera mi hija está contando algo así, cómo va fabular algo así, quiero ver si no eres tú la que está fabulando eso, no me niego a verlo”, manifestó.

Gigi Mitre concuerda con Peluchín: “El Gato debería ser el más interesado en aclarar”

Del mismo modo, la conductora de Amor y Fuego, Gigi Mitre, manifestó que no comprende el por qué Rodrigo Cuba se negó a ver a evidencia de Melissa Paredes. “El más interesado en aclarar esto, debería ser el propio padre, el propio Gato Cuba”, agregó.

“Que antes de escuchar el audio y decir, de dónde pudo a ver sacado eso mi hija, ese disparate (…) Al día siguiente la niña quería ir a ver a su papá (Gigi: por eso dice que Melissa la dejó ir con él)”, remarcó Rodrigo González.

