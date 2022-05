La reciente entrevista de Magaly Medina al Gato Cuba que se emitió en el programa ‘Magaly TV: La firme’, sigue dando de qué hablar. El futbolista reveló detalles de lo que fue su polémica separación de la actriz Melissa Paredes, cuyo matrimonio terminó por un ampay de la actriz con el bailarín Anthony Aranda.

Al respecto, Rodrigo Cuba le contó a Magaly Medina que él no se ha expuesto junto a su novia Ale Venturo delante de su pequeña pues no quiere confundir a la pequeña ya que lleva apenas unos meses separado de la mamá de su hija.

Ale Venturo denunció al padre de su hija. (Foto: @aleventuro).

GATO NO HA REVELADO ROMANCE A SU HIJA

El Gato Cuba dio detalles de cómo actúa con Ale Venturo delante de su hija pues hasta el momento no la ha presentado como su novia ante la pequeña.

“Él ha decidido no presentarle a su hijita a su novia. Para ella, es una amiga que viene, que está ahí. Ellos se miran de lejos pero no se tocan, no se besan, no se muestran afecto para no confundir a la criatura. Me parece una actitud prudente madura y que muestra equilibrio a la niña”, señaló Magaly Medina sobre el deportista del Sport Boys.

A diferencia de Melissa Paredes que pasa mucho tiempo en común junto a su novio Anthony Aranda y a su hija. Incluso, se les ha visto a los tres juntos dentro de la habitación de la actriz, hecho que fue condenado por la urraca al considerar que ella “no tiene buen juicio al hacer este tipo de cosas (exponer a su hija delante de su novio)”.