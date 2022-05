Rodrigo Cuba está más que feliz ya que a partir de hoy, 11 de mayo, podrá compartir más tiempo con su hijita, luego de llegar a una nueva concilación con Melissa Paredes. Según comentó su abogada para las cámaras de Amor y Fuego, antes pasaba dos días y medio a la semana con ella y ahora serán tres y medio.

“Mi trabajo, mi profesión, me permite pasar mucho tiempo con mi hija, ser parte del 100% de sus actividades después del colegio y me considero afortunado porque gracias a Dios puedo ser parte de. Si bien es cierto los fines de semana es un poco complicado porque me toca jugar partidos y estar concentrando, precisamente por eso en la conciliación que firmamos se llegó a un acuerdo en el que yo iba a estar con Mía de lunes a jueves y ella los fines de semana ”, comentó el popular ‘Gato Cuba’ para el programa de Rodrigo González.

Por otro lado, el futbolista aseguró que está contento por poder compartir más tiempo con su hija y realizar las actividades que los entretienen siempre, como cocinar, algo que la pequeña también hace frecuentemente con Melissa Paredes.

“Siempre me ha interesado que aprenda uno de mis platos favoritos y que creo que me sale muy bien, que son los tallarines a lo alfredo. A ella le encanta porque siempre quiere que le cocine , obviamente hay que cuidar su alimentación y no siempre se le puede dar, pero es una actividad que hacemos, también le encanta echarme espuma a la cara mientras me afeito y a veces vengo con heridas del fútbol y me quiere echar las cremas en las piernas”, contó Rodrigo Cuba.

HIJA DE MELISSA PAREDES LE DICE ‘TÍA ALE’ A NOVIA DEL GATO

Además, el ‘Gato’ comentó que su hijita y Ale Venturo, su actual pareja, mantienen una buena relación, aunque por el momento no se ha sentado a explicarle qué vinculo mantiene con ella. “Le dice ‘tía Ale’. Yo creo que en su momento tendré que conversar con Mía cuando vaya avanzando el tiempo y explicarle la real situación , pero creo que ellas se llevan muy bien y se quieren mucho, la verdad pasan días muy divertidos”, explicó el futbolista.

EL GATO ORGANIZARÁ CUMPLE DE LA HIJA DE MELISSA

Rodrigo Cuba reveló que según la conciliación que firmó con su exesposa, a él le toca organizar este año el cumpleaños de la pequeña. “ Obviamente su mamá tiene que estar presente y así va ser porque al final nosotros somos los papás y ese día es de ella, no de su mamá ni mío, es el día de nuestra hija”, acotó.

Además, al ser consultado sobre si invitará a Ale Venturo, su novia, y a Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, el ‘Gato’ aseguró que aún no han hablado del tema. “No hemos tocado el tema. Todavía falta bastante porque es en octubre. Creo que ya se hablará en su momento pero ella ha pedido que su cumpleaños sea de Bob Esponja”, explicó el futbolista.

Finalmente, aseguró que mantiene una comunicación cordial con Melissa Paredes y solo para tratar temas de su pequeña. “Siempre buscamos no discutir por nada porque al final estamos buscando los dos lo mejor para ella y obviamente hay temas que hay que coordinar en conjunto, como temas del colegio...”, indicó.

El Gato fue consultado por si invitará al ‘Gatito activador’ de Melissa Paredes y a su novia, Ale Venturo, al cumpleaños de su hijita este año, el mismo que le toca organizar según la conciliación.

