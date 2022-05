Rodrigo Cuba reveló que se amistó con su padre, Jorge Cuba, luego del ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda. El ‘Gato’ indicó que su progenitor nunca confió en la actriz y ahora él hace un ‘mea culpa’ sobre esto.

MÁS INFORMACIÓN: Ale Venturo fue grabada detrás de cámaras por Magaly y esto fue lo que dijo de Melissa Paredes

En la tercera parte de la entrevista de Magaly Medina, Rodrigo Cuba indicó que su padre siempre le advirtió de la ‘fama’ de Melissa Paredes, pero él estaba enamorado y eligió a su exesposa.

“Mi papá nunca estuvo de acuerdo. Él se esperaba de que en algún momento iba a pasar, porque nunca confió en ella. Nunca estuvo de acuerdo, yo estaba enamorado y no entendía el por qué no quería la relación. En su momento, Melissa fue una buena chica, me demostró un montón de cosas que a la larga se esfumaron”, indicó Rodrigo Cuba.

MÁS UNIDO A SUS PADRES

Finamente, el futbolista reconoció que esta difícil situación que afronta lo ha unido más con sus padres. Recordemos que ‘Don Gato’ se mantiene al lado de su hijo Rodrigo Cuba en esta batalla legal que mantiene con Melissa Paredes.