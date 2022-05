FUERTE. El padre de Rodrigo Cuba vuelve a meterse en el problema que tiene su hijo con la modelo Melissa Paredes, pero en esta ocasión Jorge Cuba reveló una grave denuncia. Según el político, la exconductora de televisión presentaría certificados psicológicos falsos de la menor.

En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, el papá del ‘Gato’ Cuba confesó que el abogado de Melissa Paredes estaría aliado con una psicóloga de dudosa reputación.

“ Va a sonar fuerte, pero lo tengo que decir, yo estoy con mi hijo, lo voy a defender junto con la abogada y voy a decir algo que no debo decirlo, pero lo voy a decir. Todo este teatro que ha armado Melissa con su abogado lo viene trabajando desde antes y viene preparando las pruebas, yo no quiero decir el nombre de la psicóloga que vaya a emitir esas pruebas porque es una psicóloga que sabemos que trabaja de la mano con el abogado ”, sentenció

Estas declaraciones dejó sorprendidos a Rodrigo González y Gigi Mitre, quien pidieron mayor información sobre lo que está diciendo. Ante esto, Jorge Cuba se refirió a certificados falsos que se emitirían.

“ Tenemos muy claro quién es la psicóloga que está opinando y va a buscar dar los certificados a medida del cliente, si van a mostrar las pruebas hay algunos psicólogos que deben ser vetados , no voy a decir el nombre, pero ya sale ventilando en un canal de televisión lo que ella piensa y siempre trabaja de la mano con ese abogado, lo tenemos clarito. Esa es su forma de trabajar del abogado”, acotó.

JORGE CUBA DESMIENTE A MELISSA

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, Jorge Cuba, el padre del ‘Gato’, rompió su silencio para desmentir la versión que dio Melissa Paredes en ‘América Hoy’ respecto a la nueva conciliación que quiere tener. Según el político, su nieta vive en plenitud.

“He visto todo el programa para saber qué expresa la madre de Mía y la verdad que me he quedado sorprendido porque he sido partícipe de la conciliación a la que acudió Rodrigo Cuba . La invitación que llegó dice que existe un conflicto en la tenencia de Mía, nunca existió ningún conflicto, siempre se ha respetado lo firmado”, dijo.

“ Mi nieta es feliz, no tiene ningún problema en el colegio, en su conducta ni en su rendimiento. Nosotros vamos a tener el respaldo de los profesores ”, sentenció.