EL GATO Y SU PUBLICIDAD EN REDES. Valeria Florez y Andrea Arana comentaron este viernes el nuevo trabajo de Rodrigo Cuba en sus historias de Instagram, donde publicita un potenciador sexual en medio del enfrentamiento que mantiene con Melissa Paredes por su hija de cuatro años.

“Aparentemente tiene que tener un contrato con esta marca de potenciadores sexuales. Antes vimos una publicación en la que salía de la manito con quien sería aparentemente Ale Venturo en la cama, y ahora se ve cómo él ya está en la cama, abre el cajón, saca este paquetito y dice ‘ahora sí estamos listos”, dijo Andrea sobre la nueva ‘chamba’ del futbolsita.

Valeria Florez respaldó a su compañera y se inclina a creer que el Gato tiene un contrato y hasta fechas establecidas por todo un año con la marca. “Si no, no me explico cómo en esta situación, tú puedes ser tan inconsciente de subir una historia así” , acotó la Miss Peru Latina Universal.

Andrea Arana volvió a tomar la palabra y resaltó que ahora los contratos tienen altas penalidades si los influencers no cumplen con las publicaciones pactadas y destacó que Rodrigo Cuba nunca ha trabajado así en sus redes sociales. “Creo que con la exposición que tuvo tras el ampay de Melissa Paredes, muchas marcas lo han contactado y él jamás vio venir esta situación en la que se encuentra”, acotó la conductora de Willax.

“Yo me imagino que a raiz de la exposición que él tuvo le deben haber ofrecido un montón de dinero para hacer esa publicidad, porque no creo que él tenga la necesidad de publicitad un potenciador sexual” , agregó Valeria Florez.

Valeria Florez consideró que le deben haber pagado un alto monto de dinero a Rodrigo Cuba para promocionar potenciadores sexuales. Asegura que debe haber firmado un contrato con penalidades por si no publica los post.

