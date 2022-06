Rodrigo Cuba es un nuevo influencer en las redes sociales tras su separación con la modelo Melissa Paredes. El futbolista ha utilizado recientemente su cuenta de Instagram para promocionar una marca de pastillas que elevan la potencia sexual y esto ‘despertó' a sus seguidores.

A través de una ‘curiosa’ imagen sosteniendo la mano de su novia Ale Venturo, las pastillas y una romántica flor roja, el ‘Gato’ Cuba publicitó un producto bajo la descripción: “Arranca el tiempo suplementario... Una sensación inolvidable”.

“Entonces si se viene el 2do baby” , “Qué fue Gato”, “Primera impresión fue diferente, creo que la chompa verde no juega en la toma”, “Era publicidad de pastilla azul”, fueron algunos comentarios.

Sin embargo, una usuaria destacó el cambio de Rodrigo Cuba en las redes sociales, así como lo dijo en una entrevista con Ethel Pozo, su exesposa Melissa Paredes.

“No es por defender que su ex, pero desde que terminó con melisa ahora anda de influencer, de canjes y publica todo lo que hace con su pequeña y antes no era nada de eso... Hmmm, no defiendo a nadie, pero bueno”, puntualizó.

Rodrigo Cuba hace peculiar publicidad

Melissa Paredes niega indirectas a Rodrigo Cuba

Luego que Melissa Paredes compartiera un video de TikTok con el ‘Activado’ Anthony Aranda bailando una sonada canción de Bad Bunny, cuya letra muchos usuarios identificaron con Rodrigo Cuba. “El gatito tuyo te perdió por negligencia”, se escucha.

Sin embargo, la modelo respondió en sus redes sociales para negar tal indirecta. “Es un trends de moda en TikTok. Están a full con las canciones de Bad Bunny, todo el nuevo álbum. No, no son indirectas, ni nada, es más vayan a TikTok y van a ver. Vibras y ya aburren con el tema”, dijo.