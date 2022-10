QUÉ FUERTE. Rodrigo González confirmó que presentarán un ampay que involucra al ‘Gato’ Cuba con otra mujer que no es Ale Venturo. El conductor de ‘Amor y Fuego’ criticó duramente al futbolista al asegurar que “un hombre no hace eso a la mujer que ama”.

“Yo le he dicho, ten cuidado con quién te desahogas. Los que hoy son oídos, mañana son lengua, pero también les he dicho muchas veces que no hay que santificar a nadie, ni tampoco satanizar . No hay que poner las manos al fuego por nadie”, dijo ‘Peluchín’.

El presentador del magazine de farándula lamentó que tenga que pasar imágenes del ampay del ‘Gato’ Cuba ante el escándalo que se generaría, puesto que su pareja se encuentra embarazada.

“El ‘Gato’ Cuba que era la víctima... Nosotros nos hemos mantenido siempre al medio. Nos dan exactamente lo mismo los dos (Melissa y Rodrigo), no los conocemos, pero resultó techero, pendejer***. Los mosquitos muertos son los peores. Así como se expuso el material de Melissa, se hará con Rodrigo. ¿Estaba realmente enamorado de Ale Venturo? Un hombre enamorado no le hace eso a la mujer que ama en un momento que atraviesa ”, acotó.

TROME | ‘Peluchín’ lapida a Rodrigo Cuba por ampay

ALE VENTURO SE ENTERA DE AMPAY DEL ‘GATO’ CUBA

El programa ‘Amor y fuego’ reveló un adelanto del ampay que mostrará este lunes 3 de octubre, el cual tiene como supuesto protagonista a Rodrigo Cuba con una misteriosa joven en una discoteca ubicada en Piura.

“ Rodrigo ‘Gato’ Cuba juerguea con misteriosa jovencita después de la derrota en Piura ”, se señaló en el video de ‘Amor y fuego’. Además, se puede ver como el reportero aborda al ‘Gato’ Cuba junto con Ale Venturo.

“Tenemos unas imágenes del día que fuiste a jugar en Piura, has estado disfrutando con tus amigos en una discoteca. Hay imágenes cuando la besas a la chica el cuello, estás perreando con ella”, le dice el periodista al futbolista.