Melissa Paredes encendió la pista de ‘El Gran Show’ en su segunda edición al hablar del ampay que involucra a Rodrigo Cuba con una jovencita en una discoteca de Piura. La modelo se mostró sonriente al asegurar que prefiere ‘guardarse sus comentarios’ por respeto a Ale Venturo, dejando entrever una posible advertencia sobre el pelotero.

Ante esto, el ‘Gato’ Cuba no se quedó tranquilo y decidió compartir una fotografía donde demuestra que las palabras de su exesposa lo hacen más fuerte. El pelotero se lució agarrando fuerte la mano de Ale Venturo, quien ya tiene un avanzado embarazo.

En la imagen se aprecia el característico corazón azul, el mismo que pusieron al descubierto cuando iniciaron su romance. Esto dejaría en claro que las imágenes de Rodrigo Cuba besando el cuello de otra mujer no habría afectado a la relación.

Rodrigo Cuba y su mensaje de fortalece con Ale Venturo.

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES SOBRE EL ‘GATO’?

Melissa Paredes recordó en pleno programa de ‘El Gran Show’ cuando se suscitó su ampay con el bailarín Anthony Aranda y las duras críticas que recibió, mientras que a Rodrigo Cuba se le pasó por alto una supuesta infidelidad a Ale Venturo.

“Yo me he dado cuenta esta semana que pasa en nuestro país y es el machismo, es abismal. Qué bestia, es increíble. Deberíamos cambiar eso y por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más, no voy a decir nada más”., expresó la modelo.