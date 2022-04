Rodrigo Cuba fue entrevistado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ respecto a lo que dijo el bailarín Anthony Aranda sobre el viaje a Disney que tenía pensado con su hija Mía y Melissa Paredes. Sin embargo, el ‘Activador’ señaló que no obtuvieron el permiso y el ‘Gato’ Cuba le respondió fuerte y claro.

“La pareja de Melissa ha señalado que no le das permiso”, se le escucha decir a la reportera. Sin embargo, el futbolista Rodrigo Cuba totalmente serio respondió y dejó en claro que esos temas son directamente con la madre.

“Esos temas netamente de mi hija, los converso con su mamá ( Melissa Paredes ), creo que la mamá de mi hija ya lo sabe” , dijo el pelotero del Sport Boys.

Además, la periodista también le pregunta si la modelo le ha pedido dinero, puesto que hace seis meses no tiene un trabajo estable. “Los motivos no tengo por qué darlos” , se le escucha decir.

Rodrigo Cuba pone el ‘parche’ a Anthony Aranda por hablar de su hija: “Eso lo converso con Melissa”

¿Qué dijo Anthony Aranda sobre la hija del ‘Gato’ Cuba y Melissa?

El bailarín Anthony Aranda decidió responder sobre la relación que tiene con la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. No solo compartió videos junto a ella, sino que también habló de la pequeña.

¿Cómo te llevas con Mía?, fue la consulta de uno de sus seguidores que decidió responder. “Con Mía es todo súper lindo, somos los mejores amigos, nos llevamos muy bien, jugamos mucho, nos divertimos siempre, es una niña súper inteligente, súper linda”, señaló.

Además, el ‘Activador’ dejó en claro que tenía pensado ir a Disney con la menor y Melissa Paredes, pero no obtuvo el permiso correspondiente.

“Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero, bueno, ya habrá oportunidad”, respondió en clara referencia a la autorización de viaje que Rodrigo Cuba debe firmar para que su hija pueda salir del país.