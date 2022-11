Rodrigo Cuba se atrevió a confesar como lleva el embarazo de Ale Venturo, quien tendrá a su segunda hija a principios del 2023. Durante un video emitido en redes sociales, el futbolista de Sport Boys reveló que le tiene paciencia a su pareja.

Durante la tarde del domingo 27 de noviembre, el Gato Cuba se dejó grabar por Valery Revello, quien le preguntó: “¿Cómo se está portando Ale en el embarazo?”.

“Me he revestido de paciencia, he sacado mi mayor lado espiritual”, respondió Cuba en tono de broma. A los que Revello respondió: “¡Qué malo, solo porque no está! (risas)”.

Rodrigo Cuba celebra el cumpleaños de Ale Venturo

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó fotografías de los dos con mensajes llenos de amor, pero también un video donde le hace una singular broma cuando ella llega a casa. De esta forma, ambos continúa demostrando su complicidad.

A pesar que, pronto tendrá una hija con Ale Venturo, el futbolista Rodrigo Cuba reveló que todavía no piensa en contraer matrimonio con su actual pareja porque considera que el casarse es “solo un papel”.

“El tema de casarnos no lo hemos tocado. Soy un convencido que el tema de casarte es un papel, lo real es la convivencia”, indicó.

