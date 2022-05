SE CANSÓ Y LO DIJO TODO. Rodrigo Cuba sorprendió a todos los televidentes al dar una entrevista exclusiva al programa de Magaly TV La Firme y revelar detalles íntimos, nunca antes dado, del ampay que remeció su vida y ocasionó su separación con Melissa Paredes.

La ‘urraca’ anunció que la entrevista completa al futbolista se compartirá este lunes 23 de mayo, sin embargo, transmitió un extracto de sus declaraciones donde confiesa que Melissa Paredes no se hacía cargo de los gastos de la casa.

“Yo me encargaba de pagar la empleada, la casa. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono, no pagaba su seguro de salud , no pagaba el seguro de su carro ni el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina de su carro eso sí”, dijo sorprendiendo a la misma Magaly.

Rodrigo Cuba confesó que una vez que salió a la luz el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda decidió dejarle de pagar las cuentas a Melissa Paredes.

RODRIGO DEJÓ SIN UN SOL A MELISSA PAREDES

En otro momento, el ‘Gato’ Cuba confesó que ni bien vio el ampay de Melissa Paredes al interior de su camioneta, besando y abrazando al bailarín Activador Anthony Aranda, decidió anular la tarjeta de crédito que le había dado.

“A raíz de todo esto es cuando yo le digo, ‘empiezas a pagar todas tus cosas, empiezas a pagar la mitad de la luz, la mitad del condominio, empiezas a pagar la mitad de las cuentas como corresponde. Lo primero que hice fue cancelar el adicional de mi tarjeta de crédito ”, sentenció.