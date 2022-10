Amor y Fuego recordó este jueves la pasada faceta de Ale Venturo, novia de Rodrigo Cuba, como la ‘chica Badabun peruana’ en un canal de YouTube que se dedicaba a descubrir infieles en las calles de Lima. En las imágenes, se ve a la empresaria fungiendo como reportera, confiscando celulares en la calle y revelando traiciones.

“Parece que no practica lo que profesa. Ahí parece tan empoderada, tan distinta y distante a la actitud que hoy muestra” , comentó Rodrigo González destacando que la rubia perdonó al popular Gato luego del ampay que se difundió donde se le ve muy cariñoso con una joven piurana.

Un especialista en parejas, que visitó el set de Amor y Fuego este jueves, comentó que cada relación tiene su forma de resolver el tema de las infidelidades. “Tiene que haber un proceso de perdón con dos componentes, la parte de la confesión y la parte de la reparación, que tiene que ver con resarcir, con actos”, dijo el experto.

Asimismo, indicó que las parejas que viven una traición son afectadas en el autoestima y con la perdida de confianza. “Para sanar, se tienen que recontruir ambas cosas”, señaló.

LA PANTERA AMENAZA A PELUCHÍN

La famosa ‘Pantera Chalaca’ le envió tremenda advertencia a Rodrigo González luego que Amor y Fuego difundiera el escandaloso ampay de Rodrigo Cuba en una fiesta en Piura, donde se le ve muy cariñoso con una jovencita pese a estar en una relación con Ale Venturo, quien está embarazada de su primer hijo juntos.

Fue el mismo conductor de Willax quien difundió la amenaza del famoso personaje de las redes sociales. “Este mensaje va para tí Peluchín, oe que te pasa compadre, qué te metes con mi rosada, qué te metes con mis jugadores. Déjalo que se distraiga pues, que se divierta. Perdimos pe, que ch... perdimos. Déjate de hue... Peluchín porque vamos a ir todos y te vamos a perrear... la Pantera te va encontrar y te la va m... así que ya sabes, deja a mis jugadores tranquilos, déjalos tranquilos nomás te digo. Te lo dice la Pantera del rico Chimpún, te voy a agarrar a nalgazos para que aprendas a respetar a la rosada. No te metas con mis jugadores del Boys, te lo dice la Pantera del rico Chimpún Callao”, dijo en su cuenta de TikTok.

Por su parte. Rodrigo González aseguró que se toma el tema con humor y que no se intimida por la advertencia de la Pantera chalaca. “Yo me llevo bien con todos los felinos así que no me intimidas mi querida Pantera Rosa”, dijo el compañero de Gigi Mitre la tarde de este jueves.

