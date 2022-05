Rodrigo Cuba aún se preocupaba por Melissa Paredes tras el ampay: “Come, por favor”

Melissa Paredes reveló los mensajes de WhatsApp que le envió a Rodrigo Cuba con el objetivo de demostrar que ya estaban separados, días antes del ampay. Si bien es cierto, el trato con el futbolista ya era frío y demostraba que él seguía al pendiente de ella.

Los mensajes de WhatsApp demuestran que, desde el 8 de octubre, ambos ya se comunicaban de forma cordial y nada amorosa. Esto podría alertar que el amor entre ambos se había apagado desde aquella fecha.

Luego del ampay, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba seguían comunicándose vía WhatsApp. El 23 de octubre ambos mantuvieron una conversación sobre lo que iban a almorzar y se aprecia como la actriz y el futbolista aún estaban al pendiente el uno del otro.

LA CONVERSACIÓN DE MELISSA Y RODRIGO

Rodrigo Cuba: ¿Cómo están? ¿Todo bien?

Melissa Paredes: Está viendo dibujitos (su hija) ¿Tú cómo estás?

Rodrigo Cuba: Yo, almorzando. ¿Qué van a comer? Come, por favor.

Melissa Paredes: Pollo al horno con puré. Ojalá me entre. Tú come, tienes que jugar, tienes que estar fuerte. Yo sé que estos momentos es dificil, pero no imposible. Tienes que estar bien por M... (su hija).

Los WhatsApp de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba (Fotos: Instarándula)

