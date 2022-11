Valeria Florez y Andrea Arana comentaron la polémica entrevista que le brindó Rodrigo Cuba a Giancarlo Granda, en la que habló de su pasado enfrentamiento mediático y judicial con Melissa Paredes. Sin embargo, hicieron énfasis en el mensaje que mandó el hermano del popular ‘Gato’.

Jorge Alonso Cuba usó sus historias de Instagram para compartir extractos de la entrevista con un comentario para su hermano. “La conciencia tranquila de que fuiste buena persona y lo diste todo. Así nos eneseñó mamá, buenos muchachos siempre”, escribió.

Valeria Florez consideró inoportuno el mensaje del hermano de Rodrigo Cuba y arremetió con todo. “El ‘Gato’ tiene todo el derecho de responder porque él ha sido uno de los protagonistas de esta situación, tiene derecho de decir su parte, desde su punto de vista, pero quien sí me parece que mete candela al 100% es su hermano, creo que el hermano sale sobrando en esta historia ”, comentó la conductora de ‘Un día en el mall’.

En ese sentido, opinó que Jorge Alonso Cuba viene reforzando que su hermano no hizo nada malo, dando a entender que la antagonista de la historia fue Melissa Paredes. “El ‘Gato’ lo cuenta de una manera tranquila, pausada, pero el hermano refuerza ‘porque así nos enseñó mamá'... ese tipo de cosas sí son innecesarias, nadie más debería meterse”, comentó Andrea Arana.

Jorge Alonso Cuba le mandó un mensaje a Rodrigo Cuba luego de su más reciente entrevista pero Valeria Florez y Andrea Arana lo calificaron de inoportuno.

EL GATO HABLA SOBRE ALEJAMIENTO DE SU HIJA

Luego de uno de los años más complicados de su vida, Rodrigo Cuba decidió contarlo todo en una entrevista, en la que dio cuenta de los pasajes más duros de lo que fue su separación y batalla legal con Melissa Paredes , incluyendo el periodo de tiempo en que no pudo ver a su hija.

Como se recuerda, un juzgado de familia ordenó medidas de protección a favor de la niña, impidiendo que tanto Cuba como Paredes se acerquen a ella.

En ese sentido, el popular ‘Gato’ contó, en el programa ‘Tiempo Muerto’, cómo fue que le tuvo que explicar a su hija que no la vería por un tiempo, hasta que el problema judicial se solucione. El futbolista tuvo que decirle que estaba de viaje.

“Fueron 92 días, los conté. Fue duro porque fue de la noche a la mañana. Tuve que pensar qué le digo. ¿Qué le digo para que pueda entender que papá no puede verla? No tuve contacto con ella como dos o tres semanas que se esclarece que podía hacer videollamadas. Yo le decía que que estaba de viaje para que no se generara una incertidumbre de ‘¿por qué no viene a verme?’”, indicó.

Cuba señaló que lo más duro fue tener que decirle que estaría con ella en su cumpleaños, algo de lo cual no estaba seguro que pasaría. Finalmente, pudo cumplirle su promesa.

“ Fue irónico porque yo me aventuré a decirle una fecha que regresaba. Me preguntó (mi hija) ¿cuándo vienes? y yo me quedé pensando, pero le dije ‘yo voy a llegar para tu cumpleaños, porque voy a estar trabajando, para poder llegar para tu cumpleaños’. Claro, yo no sabía y he rezado cada día que ha pasado para que llegue esa fecha y gracias a Dios pasó la fecha”, expresó.

“Tuve que pedir la aclaración de qué podía hacer y que no para tener contacto con ella. Una vez que se arregla esto”, añadió.

