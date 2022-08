Ysmena Piedra, la mamá de Rodrigo Cuba, respondió a la notificación de demanda por violencia psicológica que le entabló Melissa Paredes hace tan solo un día, donde aseguraba que su exsuegra no permite que tenga comunicación con su hija de cuatro añitos, quien desde hace varias semanas vive con su abuela paterna.

“He sido notificada con la ampliación de las medidas de protección en contra de la madre, sin embargo, desde ese día no cesan las llamadas hacia mi persona o mensajes de WhatsApp de sus familiares, situación que no solo me perturba, sino que pone en riesgo la estabilidad de la adecuación de mi nieta a su nueva realidad provisional ”, dijo en un documento la madre del Gato.

Asimismo, aseguró que Melissa Paredes ‘antepone su bienestar frente al de su hija’.

HIJA DE MELISSA PAREDES DICE CÓMO SON SUS PADRES

El programa de Rodrigo González reveló detalles del informe psicológico del Ministerio Público, el mismo que le practicaron a la hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes.

Los especialistas le preguntaron a la niña con quién le gusta más estar y ella contestó que en primer lugar con su abuela paterna, en segundo lugar con su madre y en tercer lugar con su papá, el Gato Cuba. Además, asegura que sus dos papás ‘son buenos’ y que con Rodrigo ‘juega y hace tareas’ y con su madre ‘juega y ve televisión’.

Melissa Paredes fue consultada por Amor y Fuego sobre su terrible situación y ella se negó a contestar porque, supuestamente, la justicia se lo tiene prohibido. “Perdón pero no puedo hablar, tengo prohibido hablar”, le contestó a la reportera de Peluchín.

Por otro lado, el programa también intentó hablar con la madre de la actriz. Celia Rodríguez, quien aseguró que el momento para pronunciarse llegará. “Me encantaría contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo por el bien de mi nieta, no puedo. Me encantaría, va haber el momento, no te preocupes”, contestó.

Amor y Fuego reveló algunos detalles del informe del Ministerio Público sobre la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Niña dice que prefiere estar con su abuela, aunque asegura que sus padres son ‘buenos’.

TE PUEDE INTERESAR

Carlos Vílchez abre las puertas a Fátima Segovia: “Si ella decide regresar, pues bienvenida”

Brunella Horna decepcionada de los futbolistas por casos de infidelidad y hace advertencia a Beto da Silva

Ignacio Baladán se casa: Entregó el anillo a su novia La Segura y podría estar embarazada