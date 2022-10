SIGUE EL ESCÁNDALO. Rodrigo Cuba y los jugadores del Sport Boys siguen envueltos en fuertes acusaciones de infidelidad y descontrol por la juerga a la que asistieron en una discoteca de Piura. Sin embargo, más detalles salen a la luz y es que jóvenes testigos se comunicaron con el programa de Magaly Medina para revelar que la fiesta continuó en la casa de Diego Penny, pelotero del Alianza Atlético.

“ Es que las imágenes son fuertes porque las dos se han ido a la casa de (...) ”, se le escucha decir a un jovencito quien estuvo acompañado de Ximena González, la mujer a quien el ‘Gato’ Cuba le besaba el cuello mientras bailaba.

“ Se han ido a la casa de Penny, la que tiene la esposa de Diego Penny (...) Pero ahí si no tengo fotos ni nada... No has visto los videos en su auto, parecía rana ”, confesaron.

Medina criticó a Rodrigo Cuba. VIDEO: Magaly TV, la firme

DIEGO PENNY NIEGA VERSIÓN

Sin embargo, a través del Twitter, el arquero Diego Penny se pronunció asegurando que él no participó de esa reunión social y que es lamentable que lo involucren en esas especulaciones cuando estuvo en concentración.

“Lamentable que me involucren en un hecho en el que NO participé. Y más cuando yo estuve en mi concentración el día jueves, ya que tenía partido el día viernes en Sullana frente a Universitario. Tomaré acciones legales contra las personas que han manchado mi nombre gratuitamente ”, escribió.