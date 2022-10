Rodrigo Cuba volvió a estar en el ojo público esta semana tras ser protagonista de un ‘ampay’. El futbolista fue captado bailando cariñosamente con una misteriosa joven en una discoteca, luego que su club Sport Boys fuera derrotado por el Atlético Grau en Piura.

En las imágenes difundidas por el programa “Amor y Fuego”, el jugador aparece divirtiéndose de lo lindo junto a varios integrantes del club rosado, pero lo que más llama la atención es su cercanía con una jovencita, pese a que su novia Ale Venturo se encuentra embarazada.

El ‘Gato’ Cuba se luce bailando reggaetón con la joven, a quien toma por la cintura y abraza por la espalda y, en un momento, parece darle un beso en el cuello a vista de todos los asistentes.

¿Quién es la joven ampayada con Rodrigo Cuba?

Tras la emisión de las polémicas imágenes, el programa “Amor y Fuego” reveló la identidad de la joven que se luce bailando bien pegado con el ‘Gato’ Cuba.

Se trataría de Ximena González, cuya familia es dueña de una conocida cevichería en Piura. Según sus fotografías, viajar sería uno de sus pasatiempos favoritos.

El conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ aseguró que la joven había tomado la radical decisión de desactivar sus redes sociales, sin embargo, sus investigadores lograron obtener imágenes que muestran su rostro.

Lluvia de críticas contra Rodrigo Cuba:

Tras este nuevo escándalo, diferentes personajes de la farándula, como Magaly Medina, Peluchín, Gigi Mitre, Janet Barboza y Tilsa Lozano, han criticado duramente al deportista al considerar que su comportamiento fue una falta de respeto hacia su pareja.

“El ‘Gato’ Cuba que era la ‘vístima’ (…) Resultó techero. O sea, pendejerete. Esos son los peores, los mosquitos muertos son los peores. Ahora no sabemos si es más rata que gato porque hacerle eso a una mujer embarazada es complicado, nosotros no somos los que tenemos que cuidar el momento delicado que está pasando (Ale Venturo) ¿Estaba realmente enamorado de Ale o eso era lo que nos quería hacer creer? Un hombre enamorado no hace eso a su pareja y menos por el momento que atraviesa”, cuestionó Rodrigo González.

De igual forma, Magaly Medina también tuvo duras palabras para el ex de Melissa Paredes tras el ‘ampay’ en discoteca de Piura.

“El hecho de que con la mujer embarazada se fuese a una fiesta en la cual había chicas, incluso, poniéndole la boca en el cuello, me parece una falta de respeto. La traición ya está allí, ella está embarazada. Él no puede estar besuqueando mujeres en fiestas. Parece que el nivel de compromiso no es fuerte, parece que es un hombre que quiere vivir su soltería”, criticó.

Ale Venturo minimiza ‘ampay’:

Cuando todos pensaban que la empresaria tomaría la radical decisión de ponerle fin a su romance con Rodrigo Cuba, Ale Venturo demostró que su amor es a prueba de balas y se volvió a lucir con el futbolista como si nada hubiera pasado.

Pese a las comprometedoras imágenes, la pareja fue captada más feliz que nunca en la inauguración del quinto local del restaurante de la empresaria, situado en la Universidad de Lima.

Tanto Ale Venturo como Rodrigo Cuba aprovecharon para tomarse fotos con los clientes en el evento. Un detalle que llamó mucho la atención es que el exesposo de Melissa Paredes aparece con un look muy similar al día que fue ampayado, es decir, usando una capucha negra.

Tras la reaparición pública de la pareja, Magaly Medina lanzó una dura crítica a la empresaria por lucirse junto a Rodrigo ‘Gato’ Cuba pese a sus comprometedoras imágenes con una joven piurana.

“No sé si ellos intentan maquillar este escándalo tratando de aparecer juntos o están tratando de pensar en el marketing de este restaurante. Creo que el amor propio de una mujer vale mucho más que un restaurante. Creo que no hay que guardar las apariencias. Estas cosas no se perdonan, Ale Venturo; él tiene que volver a ganar tu confianza”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Samahara Lobatón muestra preparativos para el cumpleaños ‘sencillo’ de su hija: “Hay dos tipos de sorpresas”

Greissy Ortega y su dura vida en EE.UU.: Sus hijos no van al colegio, trabaja de madrugadas y viven 5 en un cuarto

Giuliana Rengifo explota contra DJ que hizo remix del ‘Policía y la oficial’: “Me insultan y me defenderé”