QUÉ FUERTE. Valeria Piazza aseguró que Rodrigo Cuba sí ha sido infiel a Ale Venturo, puesto que para ella es una falta de respeto que aparezca besándole el cuello a otra mujer en una discoteca de Piura. La conductora de ‘América Espectáculos’ también reprochó a la pareja del futbolista por mostrarse tranquila ante el ampay.

“Aquí, entre nos, estaba viendo las redes de Ale Venturo, sin embargo, ayer salió con Valery Revello como si nada hubiera pasado. Salió tranquila, se ve contenta, incluso ayer ha colgado con su hijita en la noche, entonces no sé si aún sigue con el ‘Gato’ Cuba ”, dijo la exmiss Perú.

Además, Valeria cuestionó que algunos usuarios en las redes sociales no consideren que haya sido una infidelidad cometida por el futbolista, pues las imágenes están claras.

“He estado leyendo en redes que dicen que ha sido un baile, no ha pasado nada, no es infidelidad. Yo digo, disculpen, pero yo sí pienso diferente, yo creo que acá sí hay una falta de lealtad de todas maneras. Yo sí lo llamaría una infidelidad porque a mí no me gustaría que mi novio esté tan cariñoso con otra chica. No sé cómo piensen en casa, pero esa es mi opinión”, puntualizó.

NUEVAS IMÁGENES DEL AMPAY DEL ‘GATO’

Rodrigo Cuba está en el ojo de la tormenta debido al ampay que difundió el programa ‘Amor y Fuego’ donde se le ve bailando y besando el cuello de una jovencita en una discoteca de Piura, pese a que su pareja Ale Venturo está embarazada. Sin embargo, nuevas imágenes salen a la luz, donde se comprueba que el futbolista no estaba solo sino con varios jugadores del Sport Boys .

El programa conducido por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre ya identificó a los peloteros quienes estaban alrededor del ‘Gato’ Cuba juergueando tras haber sido goleados 3 a 0 por el Atlético Grau.

“No solo fue el ‘Gato’, sino toda su pandilla. Cristian flórez, ‘Cachito’ Ramírez’, Mauro Guevgeozián, Diego Saffadi, Renzo Revoredo. Nuevas imágenes de la juerga del ‘Gato’ y siete jugadores del Boys”, se escucha en el nuevo avance del magazine.