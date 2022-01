LO REVELÓ TODO. Natalie Vértiz estuvo como invitada en el programa ‘América Espectáculos’, donde aprovechó en hablar sobre la cercanía que tiene su mejor amiga Ale Venturo con el futbolista Rodrigo Cuba. Pese a que se resistió en confesarlo, la modelo remarcó que el destino los ha unido y que aún no conoce al ‘Gato’.

La modelo dejó en claro que no fue ella quien presentó a su amiga Ale con Rodrigo Cuba, sin embargo, no descartó que se hayan conocido a través de las redes sociales. Además, calificó como emprendedora y super trabajadora a quien sería la nueva pareja del pelotero.

“Un aviso público, yo no he presentado a estos seres humanos, parece que el destino los ha unido, no sé, por redes sociales. Lo único que puedo decir es sobre mi amiga, es una chica linda, no solamente físicamente, sino que es una mamá super trabajadora, emprendedora y me consta que es una super persona”, dijo.

En ese sentido, Natalie Vértiz manifestó que no ha tenido la oportunidad de conocer de cerca a Rodrigo Cuba, puesto que no son amigos, pese a que ha sido el esposo de Melissa Paredes.

“Es verdad, Alexandra Venturo es mi mejor amiga, la conozco desde los 6 años, hemos estudiado en el mismo colegio, toda la vida. Yo al ‘Gato’ Cuba lo conozco desde chibola porque íbamos a las mismas fiestas, pero la verdad nunca hemos sido amigos, incluso cuando él estuvo casado con Melissa Paredes, tampoco lo conocía”, sentenció.

NATALIE APRUEBA RELACIÓN DE ALE CON EL ‘GATO’ CUBA

Al lado de su esposo Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz también defendió a su amiga Ale Venturo y a Rodrigo Cuba al asegurar que no existe un tiempo prudente para enamorarse. Incluso se refirió a los malos términos en que acabó el matrimonio con Melissa Paredes.

“Lo que vaya a pasar en el futuro no depende de nosotros, porque ellos ya son don personas echas y derechas, grandes, que ya saben lo que están haciendo. No he tenido la oportunidad de conocer al ‘Gato’ Cuba, si es que todo va bien, seguro nos juntaremos los cuatro”, precisó.

“No hay un tiempo prudente, también sabemos cómo ha terminado la anterior relación. Yo creo que no hay un tiempo... si una relación se termina, ya puedes volver a enamorarte”, agregó en conversación con Yaco, quien no estuvo de acuerdo.